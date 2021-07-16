Kavun dolması MasterChef’e konu oldu: İşte saray mutfağından gelen kavun dolmasının tarihi

Osmanlı mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alan kavun dolması yemek programları ve yarışmalarının artmasıyla birlikte adını yeniden duyurmaya başladı. Kavun dolması adından da anlaşıldığı gibi kavunun içinin boşaltılıp iç harçla doldurulmasıyla hazırlanan bir yemek.

Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemeklerden birisi olan kavun dolması, 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahiptir. 1539 yılının Kasım ayının ikinci yarısında yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şah Cihangir ve Beyazıt'ın sünnet düğününde ki çanak yağmasında sunulan ihtişamlı bir yemektir.

KAVUN DOLMASI YAPILIŞ AŞAMALARI

Yapımı için malzemeler



1 adet kavun

250 gram koyun-dana karışık kıyma

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı



Kavun dolması tarifi Nasıl yapılır?



Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesip çekirdeklerini temizledikten sonra içini bir miktar oyun.

Bademleri sıcak suda beklettikten sonra kabuklarını soyun.

Tavada zeytinyağını hafifçe kızdırarak badem ve fıstıkları güzelce kavurun.

Kuş üzümlerinin saplarını da temizleyin ve üzümleri yıkayın.

Soğanı ince ince kıyın ve tavada erittiğiniz tereyağında kavurun.

Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyin.

Ardından pirinç, tuz ve karabiberi ekleyin.

Sırasıyla badem, fıstık ve kuş üzümünü ekleyerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavurun.

Bütün malzemeleri kavurduktan sonra kavunun içine doldurun ve kavunun kapağını kapattıktan sonra 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.

Piştikten sonra sulu sulu ve lezzetli kavun dolmanızı servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun…