Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Berat Kandili için ev usulü kandil simidi tarifi

Kandil simidi, müslümanlar için özel gecelerde olmazsa olmaz tariflerden biridir. Kandil simidi püf noktalarından biri mutlaka tereyağının oda sıcaklığında olmasıdır. Ayrıca kandil simidi malzemeleri arasında yer alan sirke de simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır. Peki, kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Berat Kandili için kandil simidi tarifi...

MALZEMELER:

2 adet yumurta

250 gram tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sirke

Üzeri için;

Çörek otu

Susam





NASIL YAPILIR?

Yumurtanın sarısını yoğurma kabına alın. Üzerine sırayla sirkeyi sıvı yağ, şeker, kabartma tozu, tuz ve tereyağını ekleyin ve karıştırın. Ardından mahlep ve unu da ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun.

Hamurunuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın ve simit halka olacak şekilde iki ucunu da birleştirin. Simitlerinizi önce yumurta akına, ardından susama batırıp fırın tepsisine dizin. Üzerine de çörek otu serpip 180 derecelik önceden ısıtılmış fırından üzeri kızarana kadar pişirin.