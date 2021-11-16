Kahve bozulur mu? Termosta ve soğuk filtre kahve bozulur mu

Kahve günün farklı zaman dilimlerinde tüketilen en önemli içecekler arasında gelmektedir. Bu konuda merak edilen durumlar arasında ise kahvenin bozulup bozulmadığı öne çıkmaktadır.

Kahve Bozulur mu?

En merak edilen konular içerisinde kahve bozulur mu sorusu gelmektedir. Buna evet cevabını vermek mümkün. Ancak kahvenin yapısına bağlı olarak bozulma sürelerinin değişkenlik gösterdiğini söylemek gerekmektedir. Örneğin çekilmiş kahve ortalama 1 ay kadar saklanmaktadır. Çekirdeğin kahvesi yaklaşık olarak 9 ila 12 ay kadar saklama şansı bulunmaktadır. Bu konuda granül kahveler ise ortalama 20 yıl kadar saklama imkanı veriyor.

Termosta Kahve Bozulur mu?

Termosta bulunan kahve genelde çekilmiş kahve olarak öne çıkar. Bu sebepten dolayı belirli bir zaman içerisinde bozulabilir. Ortalama 1 gün boyunca kapalı bir ortamda çekilmiş kahve saklanmaktadır. Bunun dışında termosta da olsa kahve bir günden sonra bozulma durumu gösterecektir.

Soğuk Filtre Kahve Bozulur mu?

Kahve soğuk ortamda tutulduğu zaman daha uzun süre bekleme imkanı vermektedir. Ancak bu durum kahvenin tadını bozduğu için pek fazla tercih edilmez. Yine de soğuk ortamda dahi tutulsa filtre kahve bozulur.