Hamur işi yaparken maya yerine ne kullanılabilir?

Öncelikle şunu belirtelim, bu ürünler maya yerine kullanılabilir ve hamur içinizin kabarmasını sağlar ancak tam bir maya performansı da beklememeniz gerekir.

Mayalı hamur kadar kabarmamasının yanı sıra bu malzemelerle yapılan hamur işlerinin tadı ve dokusu da farklı olabilir. Yine de mayanız yoksa, hamur işlerinizi mayalandıracak zamanınız yoksa ya da sağlık sebepleriyle hamur tüketmemeniz gerekiyorsa bu ürünleri kullanabilirsiniz. Ya da maya gerektirmeyen hamur işi tariflerine yönelebilirsiniz...

KARBONAT VE ASİT

Maya yerine kullanabileceklerinizin başında karbonat ve limon suyu gelir.

Mayayı un ve suyla bir araya getirdiğinizde, undaki şeker açığa çıkar, maya bu şekeri tüketir ve açığa karbondioksit çıkar. Hamur işlerinin kabarmasını sağlayan da budur. Karbonatı bir asitle birleştirdiğinizde benzer bir asit çıkışı yaratabilirsiniz. Bu karışımı mayayla aynı miktarda kullanacağınız için tarifi tutturması da kolaydır.

Limon dışında "buttermilk" veya yarım ölçek süt ve yarım ölçek sirkeyle elde edeceğiniz karışımı da kullanabilirsiniz.

Miktar konusuna açıklık getirmek gerekirse, örneğin tarifte "1 tatlı kaşığı maya" deniyorsa, yarım tatlı kaşığı karbonat yarım tatlı kaşığı da limon kullanabilirsiniz. Diğer asitli sıvılar da aynı şekilde yarım tatlı kaşığı olmalıdır.

Hamuru bu şekilde hazırladığınızda hamuru mayalandırmak için beklemenize gerek yoktur. Hatta karbonatın görevini yapması için hamura en son eklenmesi ve çok beklemeden fırına atılması gerekir.

KABARTMA TOZU

Kabartma tozu da özünde karbonat ve krem tartardan elde edilen bir üründür. Bu nedenle aynı şekilde karbondioksit çıkışını sağlayabilir. Özellikle güçlü bir kabartma tozunuz varsa, mayayla aynı miktar kullanıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.