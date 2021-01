Gastronomi kentinin yeni gözdesi balık

Türkiye’de yemek kültürünün yoğun şekilde yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep’te, son yıllarda balığa olan ilgi arttı. Özellikle son zamanlarda artan tavuk ve et fiyatları Gazianteplileri yeni lezzet arayışlarına iterken, kentteki balık pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası bağışıklık sistemini de güçlendirmek isteyen gastronomi kenti sakinleri, haftada en az iki kez balık tüketmeye başladı, balık gastronomi kenti Gaziantep’te sofraların vazgeçilmezi oldu. Kebap kentinde balık tüketiminin arttığını belirten balıkçılar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ilginin yoğun olduğunu ve hafta içi de yoğunlukların yaşanmaya başladığını vurguladı.



Kebaptan sıkılanlar balığa yönelmeye başladı



Gaziantep’te yıllardır balıkçılık yapan esnaf Mustafa Bozan, kent halkının son zamanlarda kebaptan sıkılmaya başladığını belirterek, “Son yıllarda balık tüketimi artmaya başladı. Özellikle Gaziantep’te insanlar etten, tavuktan ve kebaptan sıkıldı. O yüzden balık satışları iyi gidiyor. Çünkü balık yiyerek bağışıklık sistemlerini de güçlendirmek istiyorlar. En çok da levrek, çupra, mezgit, çinakop, hamsi, istavrit gibi balıklar tüketiliyor. Yani her çeşit balık ilgi görüyor” dedi.



Gaziantepliler balığa alıştı



Gazianteplilerin balığa alıştığını ve kısıtlamalar nedeniyle balık satışlarının hafta içi daha çok olduğunu vurgulayan İbrahim Sessizoğlu isimli balıkçı ise, “Balığa talep artmaya devam ediyor. Sağlıklı ve doğal olması ilgiyi arttırıyor. Gaziantep’te bin bir türlü yemek var ama insanlar balığa da alışmaya başladı. İnsanlar en azından haftada bir gün balık yiyorlar. Eskiden hafta sonları yoğunluk daha çok oluyordu ama sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yoğunluk hafta içine kaydı. Hafta sonları da isteyen vatandaşların evlerine servis yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kebabı her zaman bulabiliyoruz ama balığı bulamıyoruz



Balık almaya gelen Metin Kaplan isimli vatandaş da kebabı her zaman bulabildiklerini ama balığı bulamadıklarını vurgulayarak, “Biz Gaziantep’te kebabı her zaman bulabiliyoruz ama denizden uzak olduğumuz için balık bulmakta zorluk yaşıyoruz. Özellikle kış aylarında balık tüketmeyi seviyoruz. Yazın zaten balık pek olmuyor. Bu mevsim de balık tüketiminin tam zamanı. Ayrıca pandemi döneminde daha sağlıklı ve bağışıklığı güçlendirici olduğu için balığa yönelmeye başladık. Yani dediğim gibi kebabı her zaman bulabiliyoruz ama balık öyle değil. O yüzden son zamanlarda balık yemeyi tercih ediyoruz” şeklinde konuştu. Diğer balıkçı esnafı ise balık tüketimin arttığını ama balık gelişlerinde sıkıntı olduğunu ve bunun da fiyatlara etki ettiğini vurguladı.