Çayın kahvenin yanında zevkle tüketeceğiniz en beğenilen kurabiye tarifleri

Damla çikolatalı kurabiye tarifi Ceviz, tarçın ve damla çikolata... Bu üçlünün bir arada olduğu bir kurabiye hazırlamaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, kahve veya çayın yanına çok yakışan damla çikolatalı kurabiyeyi denemeden geçmeyin deriz. Her lokmada lezzetine doyamayacaksınız. Ağızda dağılan kıvamı ve enfes kokusuyla damla çikolatalı kurabiye tarifimiz aşağıda. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...