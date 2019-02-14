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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Mantar kurabiye tarifi
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Mantar kurabiye tarifi

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Mantar kurabiye tarifi

Çok kolay ama çok nefis mantar kurabiye tarifi mi aramıştınız? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyeyi çay saatlerinde misafirlerinize zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 250 gram tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı buğday nişastası
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çorba kaşığı kakao

Hazırlanışı

Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın ve derin bir kaseye alın.

Üzerine pudra şekerini ve yumurtayı da ekleyip elinizle iyice birbirine yedirin.

Nişastayı ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Ununu da yoğurmaya devam ederek yavaş yavaş ilave edin.

Son olarak vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip elinize yapışmayacak bir hamur elde edin.

Hamurunuzu yarım saat dinlendirin.

Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde top yaparak yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Kakaoyu bir tabağa alın. Ufak bir şişenin ağzını kakaoya batırarak tepsiye dizdiğiniz kurabiyelerin üzerine bastırın.

Bütün kurabiyelere bu işlemi uyguladıktan sonra 170 derecede önceden ısıttığınız fırına kurabiyelerinizi verin.

25-30 dakika kadar pişirin.

Kurabiyeler esmerleşmeden fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Kurabiyeleriniz hazır.

Fotoğraf: Alamy
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