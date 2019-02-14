Çok kolay ama çok nefis mantar kurabiye tarifi mi aramıştınız? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyeyi çay saatlerinde misafirlerinize zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...
Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın ve derin bir kaseye alın.
Üzerine pudra şekerini ve yumurtayı da ekleyip elinizle iyice birbirine yedirin.
Nişastayı ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Ununu da yoğurmaya devam ederek yavaş yavaş ilave edin.
Son olarak vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip elinize yapışmayacak bir hamur elde edin.
Hamurunuzu yarım saat dinlendirin.
Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde top yaparak yağladığınız tepsiye yerleştirin.
Kakaoyu bir tabağa alın. Ufak bir şişenin ağzını kakaoya batırarak tepsiye dizdiğiniz kurabiyelerin üzerine bastırın.
Bütün kurabiyelere bu işlemi uyguladıktan sonra 170 derecede önceden ısıttığınız fırına kurabiyelerinizi verin.
25-30 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler esmerleşmeden fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Kurabiyeleriniz hazır.