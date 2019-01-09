Çay saatlerinde insanın canı içeceğinin yanında hafif bir şeyler kıtırdatmak istiyor. Böyle durumlarda derdinize derman olacak nefis bir kurabiye tarifimiz var: Tahinli kurabiye. Tadı helvayı andıran, içinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan bu cevizli kurabiyenin yapılışı o kadar pratik ki bundan sonra ne zaman kurabiye yapacak olsanız eliniz bu tarife gidecek. Öyleyse gelsin tahinli kurabiye tarifi…
Tahin, sıvı yağ, ceviz içi ve pudra şekerini yoğurma kabında karıştırın. içine kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağladığınız ya da yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin ve üstleri çatlayıp kızarana kadar pişirin. 15-20 dakika kurabiyelerinizin pişmesi için yeterli olacaktır. Tepsiden almak için iyice soğumasını bekleyin.