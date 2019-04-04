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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi
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Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi

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Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi

Çikolataya hayır diyebilen insan sayısı yok denilecek kadar az. İçi akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiyelerimiz de günün her saatinde, herkesi mutlu edebilecek güçte bir tarif. İki gün sonra bile fırından yeni çıkmışçasına akışkan dolgusu ile çikolatayı seven herkesin bayılacağı bir tarif. Akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay bardağı parça çikolata
  • Un
  • Çikolatalı fındık kreması

Hazırlanışı

Kurabiyeleri yapmaya başlamadan önce çikolatalı fındık kremasını hazırlayın.

Bir çay kaşığı kullanarak 10-15 kaşık çikolatalı fındık kremasını boş bir tabağın üzerine küçük toplar halinde bırakın.

Tabağı çikolatalı fındık kreması toplarının donması için üzerini streç filmle örterek buzluğa koyun.

En az 15 dakika durduktan sonra kullanabilirsiniz.

Çikolatalı fındık kreması toplarınız buzluktayken kurabiye hamurunu yapmaya başlayın.

Derin bir kabın içine tereyağı ve pudra şekerini döküp karıştırın. Sıvıyağı ve yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın.

Kabartma tozunu ve kakaosunu ekleyip karıştırdıktan sonra, yavaş yavaş unu ekleyin. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Hamur tamamen homojen bir hal alana kadar güzelce yoğurun.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Bu sırada buzdolabından donmuş çikolatalı fındık kremalarını çıkarın.

Kurabiye hamurundan cevizden biraz daha büyük bir parça koparın. Bu hamurunu çanak şeklinde açın.

Açtığınız hamurun ortasına dondurduğunuz çikolatalı fındık kremasından bir tane koyun ve hamuru elinizle yuvarlayıp çikolatanın üzerini kapatarak, hamurun içinde kalmasını sağlayın.

Bu işlemi dondurduğunuz bütün çikolatalı fındık kremalarına tekrarlayın. 

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri, yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizin.

Tepsiyi önceden ısıttığınız fırının içine yerleştirin.

Kurabiyeler kakaolu olduğu için kızardığını ayırt etmeniz zor olacaktır.

Kurabiyeler çatlamaya başladığı an fırından çıkarmanız yeterli olacaktır.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri tepsiden almak için biraz soğumalarını bekleyin.

Aksi takdirde parçalanabilirler ve içlerindeki çikolata dolguları bozulabilir.

İçi akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiyeleriniz hazır.

Süt ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
kurabiye tarifleri çikolatalı kurabiye
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