Un kurabiyesi çay saatlerinin en sevilen lezzetlerindendir. Ağızda dağılan nefis un kurabiyesi yapmak pek de zor değildir. Ancak evde yaptığınız un kurabiyeniz de pastaneden aldığınız un kurabiyeleri kadar lezzetli olsun istiyorsanız tarifimiz sizin için geliyor. İşte pastane usulü un kurabiyesi tarifi...
Oda sıcaklığındaki yumuşamış tereyağını sıvı yağ ile bir araya getirip homojenleşene kadar karıştırın.
Üzerine pudra şekerini ekleyip yoğurmaya başlayın.
Nişastayı ve vanilyayı da ekleyip yoğurmaya devam edin.
Yoğurmaya devam ederek azar azar un ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Fırını 170 derecede ısıtmaya başlayın.
Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serip kurabiyelerinize şekil verin.
Isınmış fırında üstleri kızarmadan pişirin. Arzu ederseniz piştikten sonra pudra şekerine bulayabilirsiniz.