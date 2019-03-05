Boncuklu kurabiye tarifi

Bu kurabiyeleri yaparken ayrı, tadına bakarken ayrı eğleneceksiniz. Günün her anında yemeye doyamayacaksınız. Enfes boncuklu kurabiyeleri siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Üzeri için:
Oda sıcaklığındaki yumurta, pudra şekeri ve tereyağını güzelce karıştırın. Malzemelerin tamamen homojen bir karışım haline gelmesi için oda sıcaklığında olmaları çok önemli.
Daha sonra kakao, nişasta, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ilave edin.
Bütün malzemeleri iyice yoğurun.
Kurabiye hamurunu elinizle yuvarlayın.
Şekil verdiğiniz kurabiyelerin üstüne renkli drajeleri hafifçe bastırarak yerleştirin.
Dilerseniz bu aşamada drajelerin arasına küçük fındık parçaları veya damla çikolatalar batırabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.
Boncuklu kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun.