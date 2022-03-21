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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 21.03.2022 - 11:38 | Son Güncelleme:

Farklı bir kısır isteyenler içerisine neler katabilir?

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Farklı bir kısır isteyenler içerisine neler katabilir?

Alışılan lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler, kısırı bir de bu besinlerle deneyin.

Kısıra ekleyeceğiniz bulgurun yarısı kadar rondodan geçirdiğiniz karnabaharı ekleyerek sebzeli bir kısır elde edebilirsiniz.

Tamamen glütensiz bir kısır yapmak istiyorsanız suda haşladığınız kinola ile kısır yapabilirsiniz.

Sos olarak limon, nar ekşisi, soğan suyu ve sarımsak kısıra çok yakışacaktır.

Kısırın üzerine haşladığınız yeşil mercimekleri ekleyerek kısırın protein değerini artırmanız mümkün.

Kuru soğan yerine taze soğanları ince ince doğrayıp biber salçası ve zeytinyağında kavurarak bulgurunuzun üzerine ilave etmeyi deneyin.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

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