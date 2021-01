Daha hızlı yemek yapmak için 7 etkili ipucu

Mutfak tezgahını düzenleyin



Her şeyden önce, mutfaktaki çalışma alanınızın sizin için hazır olmasını sağlayarak zaman kazanabilirsiniz. Kesme tahtası, bıçak, çırpma teli, spatula ve tarifte kullanılacak tüm mutfak aletleri… Tüm bunların elinizin altında olması, hazırlık sürenizi önemli ölçüde kısaltır. Ayrıca sürekli çöp kutusuna eğilmek yerine, tezgaha küçük bir çöp poşeti yerleştirmek de akıllıca olabilir.



Tarifi iyice okuyun



Daha hızlı olmaya çalışırken, tarifin içeriğini unutabilir ve sürekli bakmak zorunda kalarak süreyi uzatabilirsiniz. Bunun yerine, başlamadan önce yapılış detaylarını iyice okuyarak hızınıza hız katabilirsiniz.



Yemek yapmak için 45 dakikanız varsa ve dördüncü adımda malzemeleri altı saat boyunca soğutmanız gerektiği yazıyorsa, bunu geç fark etmek istemezsiniz. Aynı zamanda fırını önceden ısıtmak, marineleri hazırlamak da zamansız sürprizlerle karşılaşmamak için etkili bir yöntem olabilir.



Malzeme listesini hazırlayın



Profesyonel bir aşçı tarife baktığında, genellikle malzemelerin doğranması, eritilmesi ya da ölçülmesi gereken her şeyi önceden planlar. Tarifin sonuna kadar kullanılmayacak olsa bile… Gerekli tüm malzemelere sahip olduğunuzdan eminseniz, tezgahta hızlıca istediğinize ulaşabilirsiniz. Bu, sadece daha verimli bir çalışma ortamı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda sizi gereksiz telaşlardan da kurtarır.



Kendinize çalışmak ve yemek pişirmek için yer açın



Yemek hazırlarken kesme tahtanızı mümkün olduğunca düzenli tuttuğunuzdan emin olun. Doğranmış veya ölçülmüş her bir malzemeyi ayırmak için kaseler kullanın. Hatta aynı sürede eklenecek ve eşit pişirme sürelerindeki malzemelerinizi tek bir kapta toplayabilirsiniz. Ve yeni bir malzemeye başlamadan önce kesme tahtanızı iyice temizleyin.



Benzer şekilde, yemek pişirirken malzemelere uygun ölçülerde bir tava kullanmayı deneyin veya yemeği aşamalı olarak pişirin. Tavayı aşırı doldurduğunuzda, sadece pişirme süresi uzamakla kalmaz, aynı zamanda çok fazla yiyecek de tavayı hızlı bir şekilde soğutarak, kızarmasını önler.



Çalışma alanınızı temizleyin



Mutfak tezgahınız ve lavabonuz düzenli olduğunda, malzemeleri yıkamak, hazırlamak veya ekstra malzeme koymak için daha fazla yeriniz olur.



Aynı zamanda işiniz bittiğinde kapları suya tutmak ya da durulamak size sonrası için zaman kazandırır. Örneğin hamur yoğurduğunuz kaseyi kullandıktan hemen sonra yıkamanız, hem yeniden gerektiğinde elinizin altında olmasını sağlar hem de kurumadan önce kolayca temizlenebilir.



Boşlukları iyi değerlendirin



Çoğu tarifte, sebzelerin kızartılmasını veya suyun kaynamasını beklerken, size kalan belli bir zaman dilimi vardır. Örneğin, ana yemekteki bekleme sürelerini belirlemeye çalışın ve bu zamanı daha fazla malzeme hazırlamak veya salata yapmak için kullanın.



Bu boşluklar, bulaşık makinesini doldurmak veya masayı kurmak için harika zamanlardır. Verimliliğinizi artırır ve hızlı bir akşam yemeği için size zaman tanır.



Unutmayın!



Bu aşamaya kadar uyguladığınız hız tüyolarının yanında, elbette lezzetli yemekli pişirmek için gerekli olanları da göz ardı etmemek gerekir. Mesela, kesme bıçağını doğru şekilde tutmanın, düzgün ve seri bir şekilde sebzeleri doğramanızda size yardımcı olacağı gibi… Ya da yağları kolayca kullanılabilen yağdanlıklarda bekletmek, salata ve makarna soslarını önceden bir karışım haline getirdikten sonra kullanmak gibi…