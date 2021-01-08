Coğrafi işaretli Antep lezzetleri dijital platformlara taşınacak

Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan oldu.



ŞAHİN: MAHALLENİN KÖFTECİSİ BENDİM



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan, eşsiz lezzetleri, güzellikleri, yerel değerleriyle Türkiye'nin yıldız kentlerinden biri olduğunu kaydetti. Küreselleşen dünyada şehirlerin yarıştığını ve yerelin konuşulduğunu kaydeden Şahin, Biz de yerel ürünlerle, kültürümüzle dünyayı buraya getiriyoruz" dedi. Gaziantep'in çok fazla yerel ürüne sahip olduğunu, 37 coğrafi işaretli ürünüyle de Türkiye'de en çok tescile sahip il olduğunu belirten Şahin, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle Antep yuvarlamasının 2017'de coğrafi işaret aldığını belirten Şahin, "Doğduğum mahallenin köftecisi bendim, çok yuvarlama yaptım. Yuvarlama deyip geçmeyin. Yuvarlamayı yaparken mahallenin kadınları toplanıyor, komşuluk gelişiyor, dostluklar gelişiyor, dertleşiyorsun, rehabilite oluyorsun. Terapi için insanlar dünya kadar para harcıyor. Bunların hepsini doğal olarak yaptıran bir sistem var. Seni sosyalleştiren, komşuluğu geliştiren, lezzeti de beraberinde getiren büyük bir hikaye var" diye konuştu.







YEREL ÜRÜNLERİN SATIŞINA DİJİTAL PLATFORM



Şahin, yerel ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak için belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatırken, bölgenin tüm yerel ürünlerini e-ticaret yoluyla dünyaya satmak için özel bir yazılım geliştirdiklerini aktardı. Şahin, Kendi yazılımımızı hayata geçiriyoruz, çalışmalarda son aşamadayız. Gaziantep olarak Türkiye'ye örnek bir model oluşturacağız" dedi.



ABD'DE İLK TESCİLLİ ÜRÜN ANTEP BAKLAVASI



Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 2005 yılında Antep Baklavasının tescilini aldıklarını, 2013 yılında da Avrupa Birliği nezdinde ilk tescili Antep Baklavasının aldığını belirtti. Ünverdi, Antep her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olmuştur" dedi.

FISTIK ÜRETİMİ AZALIYOR



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Antep fıstığına 2000 yılında coğrafi işaret aldıklarını belirterek, yereldeki birçok ürünün ana maddesi olarak kullanılan fıstığın üretiminin azaldığına dikkat çekti. Yıldırım, fıstığın ekonomik değerini artırmak istediklerini söylerken, TOBB verilerine göre 197 milyon kilogram fıstık işleme kapasitemiz varken, biz bunun sadece yüzde 50'sini kullanabiliyoruz" dedi.



ANTEP LAHMACUNU İÇİN AB'YE BAŞVURU



Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, borsa olarak coğrafi işaretle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2017'de coğrafi işaret aldıkları Antep lahmacunu diğer lahmacunlardan ayıran özellikleri anlatan Akıncı, Antep lahmacununa AB'den tescil alabilmek için başvurduklarını kaydetti.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, tarım okulunda yöresel ürünlerin üretimiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

MİLAS YAĞLI ZEYTİNİ İÇİN DE AB'YE BAŞVURU



Programa bağlanan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AB'den tescil alan Milas zeytinyağı ile ilgili bilgi verdi.

2005 yılında coğrafi işaret aldıkları Milas zeytinyağı için 2017 yılında AB tescili için başvuruda bulunduklarını belirten Özer, 2020 yılında ülkenin 5. ürünü olarak AB tescili aldığını kaydetti. Özer, Milas yağlı zeytini için de AB'ye başvurduklarını, onun da onayını beklediklerini duyurdu.