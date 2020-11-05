Adana mı Urfa mı? İki kentten ustalar Antep'te kozlarını paylaştı

Her kebabın lezzetinin birbirinden farklı olduğunu belirten Özyazgan, "Gastronomi çok büyük bir pasta. Herkes buradan rızkını yer. Her memleketin kendine özgü kebabı vardır. Onun için burada bu işi tatlıya bağladık. Türkiye'nin her mutfağı çok güzeldir" ifadesini kullandı.