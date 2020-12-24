Milas zeytinyağı Avrupa Birliği nezdinde tescillendi

Hisarcıklıoğlu, Milas zeytinyağının, AB'de tescil edilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yağın Türk mutfağına büyük değer kattığını, aynı zamanda üstün kalitesi ve lezzetiyle tüm dünyada dikkat çektiğini belirtti.

Milas zeytinyağının ününün üretiminde, yüksek kalitede yetişen memecik çeşidi zeytininin kullanılmasıdan ve söz konusu zeytinin yörenin toprak ve iklim koşullarında yüksek kalitede yetişmesinden kaynaklandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Milas zeytinyağı, AB'de tescilli 5. coğrafi işaretimiz oldu. Yerel hazinemiz olan coğrafi işaretlerin, önce ülkemizde, ardından da AB'de tescil edilmesi bizlere gurur yaşatıyor. Zeytinyağı ile birlikte AB'de tescilli diğer coğrafi işaretlerimiz; Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Aydın kestanesi."

"Coğrafi işaretlerimizin AB'de tescil edilmesi noktasında süreci yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen TOBB Brüksel Ofisimize bu noktada teşekkür ediyorum. Milas zeytinyağına sahip çıkarak AB tescili ile taçlandıran Milas Ticaret ve Sanayi Odamızı yürekten tebrik ediyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından, Milas zeytinyağının, AB'de coğrafi işaret alarak tescil edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında, "Avrupa Birliği nezdinde yapılan başvuruya ilişkin inceleme ve ilan süreçleri başarıyla tamamlanan Milas zeytinyağı, 23 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği nezdinde de tescillendi." ifadelerini kullandı.

AB'de tescil süreçleri devam eden 18 coğrafi işaret bulunuyor

Türk Patent ve Marka Kurumundan yapılan açıklamada da AB'ye Milas zeytinyağının tescili için başvurunun 2017'de Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapıldığı belirtildi.

AB'nin ilgili komisyonunda kabul edilerek 17 Eylül tarihinde ilan edilen başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine söz konusu yağın, AB'nin coğrafi işaretli ürünleri arasına girdiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Milas zeytinyağı; Antep baklavası Aydın inciri, Aydın kestanesi ve Malatya kayısısından sonra AB'de tescilli 5’inci coğrafi işaretimiz oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizde ulusal coğrafi işaret başvurularına ilişkin işlemleri yürütmekle birlikte, AB nezdinde coğrafi işaret koruması başvurusunda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlarımıza teknik anlamda uzmanlık desteği sağlamaktadır."

Açıklamada, AB'de tescil süreçleri devam eden 18 coğrafi işaretin bulunduğu ifade edildi.