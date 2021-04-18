Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın altıncı gününe özel iftar menüsü

Domates çorbası tarifi sayesinde domates çorbası nasıl yapılır öğrenerek ana yemek öncesinde, en az ana yemek kadar lezzetli olan çorbanızı afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu hem de besleyici olan domates çorbası nasıl yapılır? Üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri ile lezzetini zirveye taşıyacağınız domates çorbası yapımı ve malzemeleri...

Tepsi kebabı, et sevenlerin rüyalarını süsleyen enfes bir Antakya yemeği. Fırın tepsisine yayılan incecik kebap harcına nefis domates ve biberler eşlik ediyor. Yanında bir bardak buz gibi ayranla şölene dönüşen tepsi kebabını siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve tarif adımları aşağıda. Afiyet olsun...

Pilavlar mutfaklarımızın bel kemiği. Yörelerimizin de birbirinden nefis pilavları bulunuyor. Zerdeli pilav da Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Altı nohutlu pilav, üstü meyveli ve pekmezli zerde pilavı olmak üzere iki kat halinde yapılan bu yemek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.

Havuçtan güzel ne var? Çorbadan tatlıya her yemeğe yakışan havucun mezesi de ayrı bir lezzetli oluyor. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu, sizin için muhteşem bir havuç tarator tarifi hazırladı. Kavrulmuş cevizin lezzet kattığı bu muhteşem havuç taratoru herkes tatmalı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Kuru cacık en lezzetli ve en pratik mezelerin başında geliyor. Kıvamı geleneksel cacıktan daha koyu olan kuru cacık, sütle açıldığında özellikle lezzetli oluyor. Farklı bir cacık denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Trileçe tarifi içerisinde balkan mutfağının enfes tatlısı olan trileçe nasıl yapılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Triliçe ya da trilece diye de bildiğimiz tatlının asıl adı trileçe. Bu kelime İspanyolca "üç süt" anlamına gelen "tres leches" ifadesinden geliyor. Üç farklı sütle verdiğimiz tarifimizi evinizde tek bir çeşit sütle de yapmanız mümkün. Aslına en yakın lezzete ulaşmanız için, kolay ve pratik leziz trileçe yapımı ve malzemeleri bütün detaylarıyla hemen aşağıda…