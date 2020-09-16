Son dakika... Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi böyle görüntülendi

Didim Adalet Sarayı'na giderek savcılığa şikayetçi olan S.T.'nin iddiasına göre cinsel saldırı olayı, 2016 yılında yaşandı.

İddiaya göre iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., telefon numarasını verip, ayrıldı. Aynı akşam telefonla arandığı meclis üyesi A.Ç.'nin aracına, iş görüşmesi için çağrıldığını zannederek binen S.T., çiftlik evine götürüldü. İddiaya göre evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorlandı.

Evde bulunanların alkol ve kokain kullandığını öne süren S.T.'nin iddiasına göre Başkan Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. olanları kamerayla kaydetti. Ardından da Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. Daha sonra A.Ç. tarafından evine bırakılan S.T., yine A.Ç. tarafından çekilen vido görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi. 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürüldüğünü ifade eden S.T., İzmir'deki arkadaşının yanına kaçtı.

Olayın sosyal medyada yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı inceleme başlatırken, görevlendirilen müfettişler hazırladıkları raporu savcılığa sundu. Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda emniyet müdürlüğüne çağrılan S.T., gösterilen fotoğraflardan kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis etti.

YERLEŞİM YERİNE UZAK

S.T.'nin ifadesinde yer alan çiftlik evi görüntülendi. Didim'in Akköy Mahallesi'nde bulunan ve en yakın yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre mesafede orman içinde bulunan çiftlik evinin etrafı dikenli tellerle çevrili. Kapısında ise asma kilit takılı. Kimsenin olmadığı görülden A.Ç.'ye ait çiftlik evi konumu, ağaçların arasında kaldığı ve kot farkından dolayı yoldan aşağıda kaldığı için görünmüyor. Kapısında çok sayıda 'Dikkat köpek var' levhaları bulunan çiftlik evine, Başkan Atabay'ın da sık sık gidip, vakit geçirdiği öne sürüldü.

EV HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan S.T.'nin ifadesinde yer alan, en yakın yerleşim yerine 2 kilometre mesafedeki, çevresi dikenli tellerle çevrili çiftlik evi havadan görüntülendi. Meclis üyesi A.Ç.'ye ait olduğu iddia edilen çiftlik evinde kimsenin olmadığı, kapısında ise asma kilit olduğu görüldü. Kapıda ve dikenli tellerin üzerinde 'Dikkat köpek var' ve 'Dikkat elektrik akımı' yazan tabelaların bulunduğu gözlendi.

'ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ'

Bölge halkından Turgutreis Gündoğan (60), "Açıkçası çok detaylı bilmiyorum ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Başkanı bilmiyorum ama A.Ç.'yi gidip gelirken görüyoruz. Ama selam bile vermezler. Gelip oy istemesini biliyorlar" dedi.