Yumurta Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Yumurta Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Cilde pek çok faydası bulunan yumurta, çeşitli cilt tiplerine göre hazırlanan özel maske karışımlarının içerisine eklenebilir. Yumurta maskesi ciltten fazla yağı emme ve cilt sıkılaştırma özelliğine sahip olduğundan evde pratik olarak uygulanan doğal cilt bakım ürünlerinden biridir.

Yumurta Maskesi Nedir?

Protein içeriği yüksek olduğu için çoğu besleyici cilt ve saç maskesinde yeri olan yumurta; cildi sıkılaştırma, gözenekleri küçültme ve fazla sebumu giderme, yağın biriktiği gözenekleri temizleme gibi özelliklere sahiptir. Yumurta beyazı cilt maskesinin düzenli kullanımı siyah noktaları, akneleri, sivilceleri ve fazla sebumu temizleyerek cildinizin daha pürüzsüz, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir.

Yumurta Maskesi Ne İşe Yarar?

Gün içerisinde yüzdeki gözeneklerde biriken fazla yağ küçük, beyaz ve siyah nokta benzeri yağ birikimine neden olabilir. Gözeneklerdeki fazla yağı azaltmak ve gözenekleri azaltmak için yumurta akının kullanılması aynı zamanda cildi daha korumalı bir hale getirmektedir. Ayrıca küçük gözenekler cildinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.

Cilt yüzeyinde biriken ölü cilt hücrelerinin uzaklaştırılması, cildin daha sıkı ve sağlıklı görünmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda akne ve sivilce oluşumunu da engeller.

Yumurta Maskesi Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

1 adet yumurta beyazı

1 çay kaşığı limon

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bir kasede yumurta akı, limon ve balı çırpın. Göz çevresi hariç tüm yüze uygulayın. Ayrıca dekolte bölgesine de uygulayabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika bekletin ve cildi bol su ile durulayın.

Maskeyi yapmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun. Maskeden sonra cildi hassas bir nemlendirici kremle nemlendirin. Yumurta maskesini haftada birkaç kez uygulayarak maskenin ciltte daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Yumurta Maskesi Faydaları

Yumurta akı, yüzdeki fazla kir, yağ ve ölü hücreleri temizler ve cildi sıkılaştırır.

Sıkılaştırıcı özelliği ile cildi sivilce, akne ve siyah noktaları temizler.

Yumurta akı cildin yenilenmesine yardımcı olur. Yumurta maskesi ile cildi kaldırabilir, yanak ve gözlerde sarkmaların önüne geçebilirsiniz

Cildin özellikle gözaltı şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur.

Yanaklardaki ve dudaklardaki tüyleri alır.

Gözeneklerin küçülmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

İçeriğindeki kolajen sayesinde iltihapların ve ince kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

Yumurta Maskesi İçin Pratik Tarifler

KURU CİLTLER İÇİN YUMURTA MASKESİ

Maskenin kullanımı cilt tipine göre değişiklik göstermektedir. Yumurta akı maskesi genellikle yağlı cilde sahip kişiler tarafından kullanılır. Bununla birlikte, kuru cilde sahip kişilerde de cilt sorunları bulunabilir ve yumurta akı maskesi kullanmak isteyebilirler. Kuru cilde sahip kişiler için bal, yağ ve yumurta akı içeren bir maske hazırlanır.

Malzemeler:

1 yumurtanın akı

1 tatlı kaşığı bal

2 çay kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeler bir kasede karıştırıp karışımı cilde uygulayın. Yaklaşık 15 dakika sonra maskeyi bol su ile yüzden temizleyin.

SİYAH NOKTALAR İÇİN YUMURTA MASKESİ

Cilt sorunları herkes için bir sorundur. Siyah noktalar neredeyse tüm insanları etkileyen can sıkıcı bir sorundur. Siyah noktaları çıkarmak için farklı türde maskeler vardır. Bu maskelerin en ünlüsü, yumurta akı maskesidir. Siyah noktalar yumurta akı maskesi ile giderilebilir.

Malzemeler:

1 yumurta akı

Bir damla limon

Hazırlanışı:

Bu limon ve yumurta akı karışımı cilde fırça ile sürülür. Yaklaşık 20 dakika sonra maske yüzden temizlenir.