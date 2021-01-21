Yüksek Libidoya Neden Olan 9 Şey

Hormonlar

Hormonlar ve cinsel dürtü deyince genellikle akla testosteron gelir. Aslında, testosteron cinsiyetler arası cinsel işlev ve arzu ile bağlantılıdır ve testosteronunuz yüksek olduğunda libidonuz da yükselir. Düzenli egzersiz veya ergenliğe girme gibi faktörler testosteron artışıyla ilişkilendirilir. Uzmanlara göre hem östrojen hem de progesteron libidoyu etkileyebiliyor. Örneğin yeni biriyle tanıştıysanız ya da romantizm zamanlarında bu hormonlar harekete geçiyor, bu yüzden libido bazen yeni bir ilişkinin başlangıcında daha yüksek görünebiliyor.

Diyet

Afrodizyak olarak adlandırılan bazı yiyeceklerin insanlarda libidoyu artırdığına inanılıyor. Çikolata ve peynir gibi yiyecekler, feniletilamin adı verilen bir madde içerir. Uzmanlar bu maddenin, sevgi hissine tepki olarak beyin tarafından üretilen doğal bir amfetamin olduğunu söylüyorlar. Afrodizyakların, libidoyu artırdığı konusunda hala kesin araştırma sonuçları olmasa da istiridye, avokado ve omega-3 yağları gibi bazı yaygın afrodizyakların, hormonları ve dolayısıyla cinsel sağlığı destekleyen vitaminler ve mineraller içerdiği söyleniyor.

Alkol

Genel olarak, birçok insan alkolün kendilerini daha rahat hissetmelerini sağladığını ve libidoların harekete geçmesine neden olabileceğini düşünüyor.

Sık sık mastürbasyon

Sık sık mastürbasyon yapmak hem doğrudan hem de dolaylı olarak libidoyu artırabilir. Uzmanlar, vücudumuz çok uzun süre dikkat dağınıklığı, stres veya partnerimizin olmaması gibi nedenlerle uyarılmadığı dönemlerde, libidomuzun düştüğüne dikkat çekiyor. Yani, mastürbasyon dahil cinsel hayatımız ne kadar düzenli olursa fizyolojik olarak uyarılmak o kolay olur. Ayrıca bu durum, dopamin ve testosteron gibi hormonları da artırabiliyor.

Regl dönemleri

Regl döneminizden önce veya reglken daha yoğun cinsel dürtüler hissediyor olabilirsiniz. Kadın sağlığı uzmanı Dr. Suzanne Gilberg-Lenz, adet döngüsü boyunca meydana gelen hormonal dalgalanmaların libidoyu hem artırabileceğini hem de azaltabileceğini söylüyor. Yumurtalıkların oluşumu sırasında hem testosteron hem de östrojenin zirve yapıyor (adet döneminden yaklaşık 14 gün önce) ve bu iki hormonun akışının cinsel dürtüyü artırdığını söylüyor.

Hamilelik

Hamilelik sırasında cinsel uyarılmayı artırabilecek birkaç faktör var. Kadın vücudundaki östrojen cinsel dürtülerini artırabiliyor. Buna ek olarak, Dr. Wendie Trubow, “Genital bölgelere giden çok daha fazla kan akışı var, bu da hisleri tetikliyor ve doğal olarak duygusallaştırıyor. Böyle dönemlerde doktorunuza mutlaka danışmalı ve neler yapabileceğiniz hakkında fikir almalısınız” diyor.

Tuvalet ihtiyacı

Eğer tuvaletiniz geldiğinde bekletiyorsanız, bu durum cinsel dürtülerinizin tetiklenmesine sebep olabilir. Klitoris, vajina ve üretra birbirine çok yakın olduğu için dolu bir mesane cinsel organlara baskı uygulayabilir ve uyarılmayı tetikleyebilir.

Mevsim geçişleri

Çalışmalar, yaz aylarında erkek testosteronunda düşüşün olduğunu ve sonbaharda da tam tersi artışın yaşandığını gösteriyor. Bu da mevsimsel değişikliklerin hormonları etkilediği anlamına geliyor. Ayrıca aylara, havaya göre değişen ruh halimiz de isteksizliğe ya da aşırı cinsel isteğe neden olabiliyor.

Çevresel faktörler

Gün içinde libidonuzu yükselten birçok çevresel faktörle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Mesela yeni evlenmiş olmanız, erotik mesajlaşmalar ya da hoşlandığınız, çekici bulduğunuz birinin yanında olmanız hormonlarınızı harekete geçirebilir.