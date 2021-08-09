Yılancık Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Yılancık Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Yılancık Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Yılancık taşına şifa taşı adı da verilir. Bunun temel sebebi yılancık taşının şifa vermesi amacı ile kullanılmasıdır. Çok sayıda ülke içerisinde yılancık taşı mevcut halde bulunmaktadır.

Yılancık Taşı Nedir?

Yılancık taşı, doğal bir taştır ve sarı, mavi, beyaz ve kahverengi gibi renkleri içeren bir yapıya sahip olmaktadır. Alt kısmı genelde beyaz renklidir ve spiral şeklindedir. Yapay bir taş değildir, bu nedenle sıklıkla tercih edilir. En önemli özelliği doğal olmasıdır. Özellikle şifa için kullanılmakta ve şifa verdiğine inanılmakta olan bir taş çeşididir.

Yılancık Taşı Ne İşe Yarar?

Yılancık taşının en önemli özelliği hekimlerin çözüm bulamamış olduğu hastalıklar ya da ağrılar kapsamında şifa vesilesi niteliğinin bulunmasıdır. Yılancık taşını üstünde taşıyan bireylere büyü, nazar ya da musallat ve benzeri gibi unsurların etki etmemekte olduğu ve bununla birlikte bereket kattığı söylenmektedir. İran, Hindistan, Sudan ve Endonezya gibi ülkelerde çocukların nazar, musallat ve büyü gibi etkenlerden korunabilmesi amacı ile kişilerin üstünde taşınmakta olan bir taş türüdür. Bazı ülkelerde ise bereket sağlaması amacı ile tahıl kabına bırakılmaktadır.

Yılancık Taşı Nerelerde Bulunur?

Yılancık taşı Türkiye içerisinde yer alan bir taş türü olmamaktadır. Dünyanın pek çok noktası üzerinden ve oldukça bol miktarlarda çıkarılan doğal bir taştır. Başlıca çıkarılmakta olduğu ülkeler ise Rusya, İsviçre, Rodezya İtalya, ABD, Kanada ve Afrika Kıtası şeklinde sıralanmaktadır.

Yılancık Taşı Nasıl Anlaşılır?

Esas olarak yılancık taşının anlaşılması için dış görünüşüne bakmak gerekmektedir. Mavi, beyaz, kahverengi ve sarı yoğunluklu olan aynı zamanda da spiral bir şekil alan taşların yılancık taşı olduğu anlaşılmaktadır.

Yılancık Taşı Nasıl Kullanılır?

Yılancık taşının kullanımı kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber bir, bir buçuk ya da iki saat kadar bir süre ile bu taş aracılığı ile kişiye uygulama yapılmaktadır. Yılancık taşı vücutta yer alan hastalığı almasının ardından kendini bırakmaktadır. Bırakmaz ise hastalar kendilerini dinlerler ve ağrılarının geçmiş olduğunu hissettiklerinde taşları konulmuş olan bölgelerden alabilmektedir.

Yılancık Taşı Faydaları Nelerdir?

Yılancık taşı özellikle mide hastalıklarına iyi gelmektedir. Midenin rahatlamasına ve kolay bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Eski dönemler içerisinde hastalıklardan veya büyülerden kurtulabilmek amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte yılan, akrep ve arı sokmalarından korunabilmek, bu hayvanlar nedeni ile sokulmuş olan kişilerin zehirden temizlenebilmesi amacı ile kullanıldığı söylenmektedir. Yılancık taşı kişilere sakinlik vermektedir ve iç huzura kavuşma konusunda da yardımcı olmaktadır. Çok değişken olan duyguların netleşmesini desteklemektedir. Uzlaşma becerisinin artmasını sağlayan bir doğal taştır.

Yılancık Taşı Özellikleri Nelerdir?

Yılancık taşının, taş şeklinde adlandırılmasının esas nedeni, fosilimsi yapıdaki bir taşa benzemesinden dolayıdır. Bunun dışında şu nitelikleri nedeni ile taş değildirler. Yılancık taşı esas itibariyle canlı olan organik bir nesnedir. Bu sebepten dolayı inciye benzetilir. Yılancık taşının özellikleri arasında ölümlü olması, beslenmesi, hareket etmesi, yapışması, yavrulaması, cinsiyetli olması gibi nitelikler yer almaktadır.

Yılancık Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Yılancık taşı, manevi ya da ruhsal olan rahatsızlıklara karşı takı ya da aksesuar şeklinde kullanılma imkanına sahiptir. Aksesuar çeşitlerinden en çok kolye, tesbih, bileklik ve yüzük şeklinde olan modelleri bulunmaktadır. Yılancık taşı Türkiye içerisinde bulunmayan özel ve nadide olma niteliğine sahip bir taştır.

Yılancık Taşı Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Yılancık taşının aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olan alanlarda uzun bir süre boyunca kalmaması gerekir. Uzun süre boyunca açıkta kalır ise ve kırılarak parçalanma durumu söz konusu olursa ölme ihtimalleri çok yüksek olmaktadır. Bununla beraber yılancık taşı un, şeker ve tuz gibi karışımların içerisinde saklanmalıdır. Belirli aralıklar ile 6 ay ya da 1 yıl gibi bir sürede karışımların değiştirilmesi gerekir. Değişim sırasında karışımın ne kadar azaldığı gözlemlenebilir.