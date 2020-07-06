Yaz Bakımı: Pürüzsüz Bacaklar İçin 5 İpucu

1- Kuru fırçalama

Kuru fırçalama ile kış ayları boyunca kuruyan cildinizi yumuşatın ve nefes almasını sağlayın. Kuru fırçalama, ciltteki kan dolaşımını arttırır ve selülitlerle de mücadele eder.

KURU FIRÇALAMA YÖNTEMİNİN TÜM FAYDALARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

2- Keseleme

Kese, Türk banyosunun en meşhur yöntemlerinden biridir. Uzmanlar, haftada 1-2 defa cildi keselemenin ölü derilerden kurtulmaya ve kan dolaşımını hızlandırmaya önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Pürüzsüz bir cilt sağlaması da bonusu!

3- Peeling

Vücut peelinleri, ölü hücrelerden kurtulmak ve aynı zamanda kan akışını hızlandırmak için harika bir yöntem. Bu adımı kese ya da kuru fırçalama ile birleştirebilirsiniz. Peelingi vücunuza sürün ve kese ya da kuru fırça ile nazikçe masaj yapın. Ardından durulayın. Farkı hissedeceksiniz.

4- Nemlendirici

Yüzümüzün olduğu kadar vücudumuzun da iyi bir nemlendiriciye ihtiyacı var. Cildiniz için uygun bir nemlendirici edinin ve duştan sonra tüm vücudunuzu nemlendirin.

5- Masaj

Vücudumuzun tüm yükünü taşıyan bacaklarımız, özellikle sıcak havalarda ödem tutmaya oldukça meyilli. Akşam saatlerinde kendinize birkaç dakika ayırın ve Hindistan cevizi yağı ya da doğal bir yağ ile bacaklarınıza masaj yapın. Bu işlem ödem ve şişliği uzak tutacaktır.