Yay Burcu Hangi Grup? Yay Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Yay burcu kadın ve erkeği ateş grubu burçlardan birisidir.

Yay Burcu Hangi Grup?

Astrolojide 12 burç vardır ve 4 grupta yer alırlar. Astrolojide gruplar ateş grubu, toprak grubu, hava grubu ve su grubudur. Kişiler hangi gruba mensup olduklarını öğrenmek için doğum tarihlerine bakmalıdır. Doğum tarihlerine göre hangi burçta olduklarını öğrendikten sonra da hangi grupta yer aldıklarına bakabilirler. Yay burcu insanlarının grubu "ateş grubu"dur.

Yay Burcu Grubu ve Özellikleri

Astrolojide aynı grupta yer alan insanların bazı ortak özelliklerinin olduğu ileri sürülür. Kadimden beri süregelen eski kaynaklarda da pek çok eser bu konuya aktarmaktadır. Yay burcunun özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

Yay burcu insanları İyimser ve içten insanlardır.

Özgürlükçü bir ruh yapısına sahip yay burcu insanları kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar.

Yeniliklere meraklı yay burcu insanı çok yönlüdür.

Yay burcu insanlarının girişken bir yapıları vardır.

Yay burcu insanları sosyalleşmeyi çok severler.

Yay burçları neşeli tavırları ile dikkat çekerler.

Yay burcu insanlarının şanslarının yüksek olduğu söylenebilir.

Yay burcu insanlarının kolaylıkla sıkıldıkları bilinir.

Yay burcu insanları meraklıdır ve bazen bu merakları son derece rahatsız edici boyutlarda olabilir.

Yay burcu insanının iki yüzlülüğü ise olumsuz özelliklerinden birisidir.