Yao Kadınları Güçlü ve Upuzun Saçlarının Sırrını Verdi

Tıpkı Rapunzel gibi saçlara nasıl sahip olunacağını merak ediyorsanız, işin sırrı Yao kadınlarından geldi. Daha fazla uzatmadan işin sırrını açıklayalım: Fermente pirinç suyu. Evet yanlış duymadınız, harika saçların sırrı pirinç suyu. İşin sırrı aslında yıllardır mutfağımızda saklıymış.

Antik çağlardan beri, Yao kadınları ve Çin'in imparatorluk prensesleri, pirinçlerini pişirdikleri suyu saçlarını yıkamak için kullandılar. Yao kadınları için uzun ve parlak saçları, uzun ömürlülüğü, refahı, zenginliği ve iyi talihi simgeleyen en değerli mülkleri. Yao kadınları saçlarını kutsal sayarlar ve kocaları ile çocukları haricinde kimsenin dokunmasına izin vermezler. Hatta başkalarının görmesini yasaklayan yasalar bile vardı ama neyse ki 1980’lerin sonunda kaldırılmış.

Nasıl hazırlanır?

Peki Yao kadınlarını bu kadar özel kılan pirinç suyu nasıl hazırlanır? İşte hazırlanışı…

Öncelikle temizlemek için bir bardak pirinci güzelce yıkayın.

Yıkadığınız pirinci 15 dakika boyunca su dolu bir kabın içinde bekletin ve ara sıra karıştırın.

Ardından bu suyu farklı bir kabın içerisine süzün.

Süzdüğünüz suyu mayalanmaya ve ekşimeye başlayana kadar yaklaşık 2 gün oda sıcaklığında bırakın.

Beklettiğiniz pirinç suyunu bir tencereye alın ve kaynatın, soğumaya bırakın.

Dilerseniz içerisine birkaç damla çay ağacı yağı, lavanta veya biberiye yağı ekleyebilirsiniz.

Bu suyu saç derinize masaj yaparak kullanın ve sonrasında yıkamak için mutlaka doğal içerikli şampuan kullanın.

Ardından iyice durulayın.

Bunu saçınıza haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Pirinç suyunun faydaları

Fermente pirinç suyu, saçı onarıcı özelliklere sahip olan antioksidanlar, mineraller ve E vitamini bakımından zengin. Aynı zamanda saçı ilerde oluşabilecek hasarlardan da korur.

Pirinç suyu sadece saç için değil, cilt için de oldukça faydalı. Yüz temizleyici ve akne önleyici olarak da kullanılabilir.

Yüz temizleyici: Bir pamuğu pirinç suyuna batırın ve birkaç dakika yüzünüze masaj yapın. Kuruduktan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cilt bakımı rutininizin bir parçası olarak her gün kullanabilirsiniz. Cildinizin daha parlak olduğunu göreceksiniz.

Akne tedavisi: Pirinç suyu cilt üzerindeki gözenekleri sıkılaştırır. Aynı zamanda sivilce kızarıklıklarının da azalmasına yardımcı olur.