Yanak Dolgusu Estetiği Nedir?

Bazı kişilerde doğuştan, bazı kişilerde ise yaşlanma nedeniyle yanaklarda oluşan hacim eksiklikleri dolgu enjeksiyonu ile tedavi edilebilir. Yanak dolgusu yüzü doğal formuna getirmek için yapılan bir uygulamadır.

Dolgu enjeksiyonu, yüzdeki estetik sorunlara pratik ve hızlı çözüm sunar. Hastanın yanaklarındaki hacim eksiklikleri 15 dakika süren enjeksiyon operasyonuyla doğal bir görünüme getirilebilir. Dolgu malzemesi olarak cildin doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit dolgu malzemesi ve türleri günümüzde daha fazla tercih edilir.

Dolgu enjektesi ile yanağa hacim kazandırılarak elmacık kemiğinin daha çıkık durması, yanakların yükselmesi ve yüzün daha genç durması sağlanır. Çevre doku da kazandırılan hacim ile daha gergin bir görünüm kazanır. Bu sayede gözlerin oyukluğu azalır, burnun şekli ortaya çıkar, alın ve çene çıkıklığı dengelenir.

Yüzün daha genç ve çekici görünmesini sağlar

Yanak dolgusundan sonra yüzde hafif ödem ya da kızarıklık oluşabilir. Bu komplikasyonları önleyebilmek için öncellikle uzman bir cerrah seçilmesi ve enjeksiyonun mutlaka klinik ortamda gerçekleştirilmesi gerekir. Hiçbir sorun yaşamadan yüz güzelliğinde önemli bir rol oynayan çekici elmacık kemiklere sahip olabilirsiniz. Formunu koruyan yanaklar yüzün dengesini sağlar, yüzün profilden görünümünü iyileştirir ve yüzü daha genç bir görünüme kavuşturur.

Yanak dolgusunun etkisinin devam etmesi için enjeksiyonun tekrarlanması gerekiyor. Yanak dolgusunun kullanılan malzemenin özeliğine göre farklılık gösterir. Ancak en fazla yılda 2 kez tekrarlanması gerekir. Bu süre yılda bir hatta daha uzun sürelere de çıkabilir.

Kalıcı olarak tedavi etmek de mümkündür. Bunun için yanaklara cerrahi tekniklerle implant yerleştirilir. Kişinin yüz yapısına uygun implant çeşitleri bulunur. Kişiye uygun implant ameliyatla yanak bölgelerine yerleştirilir. Yumuşak doku ya da kemiğe sabitlenebilir. Bu implantlarda küçük de olsa insizyon yani kesi açılır. Operasyon anestezi uygulanarak yaklaşık 1 saat kadar sürebilir. İyileşme süreci için birkaç günlük dinlenmeye ihtiyaç vardır. Ameliyat ya da anestezi korkusu olan ve daha hızlı çözüm arayanlar için dolgu enjeksiyonu daha uygun bir seçenektir.

Yanak dolgusu, yüzdeki diğer yaşlanma belirtileri ve hacim eksikliği tedavileriyle birleştirilerek kombine bir operasyona dönüştürülebilir. Hastanın isteğine göre kaş kaldırma, göz kapakları, dudak ve çene dolgusu bir arada yapılabilir, botoks enjeksiyonu ile kırışık tedavisi eklenebilir. Tek seansta komple bir gençleşme sağlanabilir, üstelik kalıcı bir işlem olmadığı için birkaç ay içinde eski halinize dönme imkanınız da var.

GUNCEL ÖZTÜRK