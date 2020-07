Türk Kadınlarının Çene Dolgusuna İhtiyacı Var!

Her ırkın kendine has özellikleri var. Orta Doğu ve Türkiye’deki kadınlar genel olarak yuvarlak yüz hatlarına sahipler. Yaşla birlikte bu yuvarlak yapı yüzün aşağı doğru sarkmasına neden olur. Asya’daki kadınların güçlü çene yapıları vardır. Yaşlandıkça yüzdeki yağ ve kollajen doku azalır ayrıca daha erkeksi bir görünüm oluşmaya başlar. Asyalı kadınlar da bu görüntüyü yumuşatmak daha feminen bir görüntü sağlar.



Türk kadınları yaş aldıkça çene yapısı da güçlü olmadığı için yüz aşağı doğru daha kolay sarkar. Yüzü yukarıda tutan yukarı doğru güçlendiren etkiler faydalı olduğu gibi çene projeksiyonunu güçlendirmek her zaman işe yarar. Yüzü her zaman bütün olarak değerlendirmek gerekir.

Kim Kardashian beğeniliyor

Türkiye’de de çok beğenilen Kim Kardashian da Orta Doğu figürlerine sahip biri ve çene ucu ve jawline yapısının eskiye oranla daha belirgin olduğunu gözlemleyebiliriz.

Erkeklerde yapılan çene dolgusu da yüzü daha maskülen göstermek amaçlı yapılır. Teknikler farklıdır. Erkeklerde daha çok mineral dolgu kullanılır. Dolgu miktarlarının da iyi planlanması gerekir. Mükemmel sonuçlar için, doğru miktarda, doğru seçilmiş dolgu materyalinin, doğru noktalara uygulanması gerekir.