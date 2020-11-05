Tırnak yemenin zararları

Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmanın yollarından önce bu alışkanlığın verdiği zararlara bir göz atalım.

Tırnaklarınızı ısırarak koparmak, tırnak şeklinizi bozabilir. Bu alışkanlığı uzun süre devam ettirirseniz tırnaklarınız bir süre sonra kötü bir biçimde çıkmaya başlayabilir.

Tırnaklarınızı ısırırken dişleriniz de zarar görebilir. Öte yandan tırnak yemek hastalıkları tetikleyebilir. Ellerimiz ve tırnaklarımız mikropların en çok yerleştiği yerlerdendir. Tırnaklarınızı sık sık ağzınıza sokmak ve ısırmak bu mikropların vücudunuza girmesine neden olur ve sonuç olarak hastalanabilirsiniz.

Tırnakları yemeyi durdurmanın 5 basit yolu

1. Tırnaklarınızı kısa tutun

Tırnaklarınızın kısa kesilmesi ve düzenli bir şekilde kısa tutulması, tırnak ısırmasını önlemenin en iyi yollarından biridir. Çiğnemek için hiçbir şeyiniz olmadığında, nihayetinde alışkanlığı terk edeceksiniz.

2. Manikür yaptırın

Kendinizi şımartın ve güzel bir manikür yaptırın. Manikür ellerin yanı sıra tırnakların çekici görünmesini de sağlar. Manikürü mahvetmek istemediğinizden tırnaklarınızı ısırmanız daha az olası olacaktır.

3. Tetikleyicileri kontrol edin

Tırnaklarınızı ısırmanız için sizi nelerin tetiklediğine dikkat edin. Sıkıldığınızda tırnaklarınızı ısırıyor musunuz? Yoksa endişeli olduğunuzda mı? Çalışmalar, insanların sıkıldıklarında, aç, gergin veya stresli olduklarında tırnak ısırmaya başvurduklarını göstermiştir. Tetiği tanımlayın ve tırnaklarınızı ısırmayı durdurmak için onunla başa çıkmanın yollarını bulun.

4. Meşgul tutun

Evet, ellerinizi meşgul etmek de bir çözüm yolu. Tırnaklarınızı ısırmak istediğiniz zamanlarda sakız çiğneyin ya da stres topu sıkın. Alternatifleri çoğaltabilirsiniz.

5. Acı oje kullanın

Acı tat veren oje uygulaması, tırnak ısırmasını önlemek için asırlık bir püf noktasıdır.