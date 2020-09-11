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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Tatil ve Güzelleşme Sırası Ciltlerde!
Kişisel Bakım

Tatil ve Güzelleşme Sırası Ciltlerde!

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Tatil ve Güzelleşme Sırası Ciltlerde!
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"Tatil bitti. Vücudumuz dinlendi, enerjimiz ve keyfimiz yerine geldi ancak cildimiz için aynı durum söz konusu olmayabilir. "

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacer Banu Aksoy tatil sonrası yıpranan ciltler için çözüm önerisinde bulunarak yapılması gerekeni anlattı.

Doğru çözüm ve bakımın içeriği nasıl olmalıdır?

Tatil sonrası cilt ile ilgili en büyük şikayet leke, güneş hasarı, kırışıklık ve mat bir görünümdür. Bu sorunların en etkin çözümlerinden biri klinikte uygulanacak doğru içerikli peeling ve ardından disiplinle takip edilecek ev devam ürünleridir.

Bu peelingler traneksamik asit ile güçlendirilmiş ve doğru oranlarda arbutin, kojik asit, mandelik asit, fitik asit, laktobionik asit, retinal, salisilik asit , glutatyon gibi hedefe yönelik içerikler bulundurmalıdır.

Hedef sadece oluşmuş leke tedavisine yönelik olmayıp yeni leke oluşumunu engelleme, cilde kaybettiği nemi ve elastikiyeti geri kazandırmak olmalıdır.

Kullanılacak ev devam ürünlerinin içeriklerinin de sadece leke ile savaşmaya yönelik olmayıp antioksidan ve antienflamatuar özellikleri de barındırmalıdır. Klinik uygulama ile hemen sonuç alınmakla birlikte ev devam ürünleri ve doğru güneş koruyucu kullanımı ile 2 ay gibi bir süreyle tedaviye tam olarak cevap alınabilmektedir.

Bu noktada lekenin çeşidi, derinliği, bulunduğu bölge ve cilt fototipine göre özelleştirilmiş yaklaşımıyla sıklıkla tercih edilen Me Line uygulaması leke tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar verebilmektedir.

Tatil ve Güzelleşme Sırası Ciltlerde

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacer Banu Aksoy

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