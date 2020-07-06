Sporun Cinselliğe Etkisi Var Mıdır?

Toplumda bu konu ile alakalı doğru bilinen yanlışlar ve abartılı yorumlar mevcut. Bu konudaki olumsuz yorumlar bilimsel araştırmalar sonucu geçersiz kalmş durumda.

Peki, sporun cinselliğe gerçekten etkisi var mıdır?

- Sporun birey üzerindeki kazandırdığı kendine güven duygusu, estetik ve çekicilik, vücudunun düzelmesi hissi,

- Kalp dolaşım sistemi ve hormon sistemi üzerindeki gelişim,

- Çalışmalardan sonra vücuttaki gerginliğin azalması, spor sonrası artan endorfin(mutluluk) hormonu sebebiyle moral ve motivasyonun artması,

- Bilimsel araştırmalara göre haftada 3 gün düzenli orta düzey spor yapan erkeklerde testosteron (erkeklik) hormonu, kadınlarda ise östrojen (kadınlık) hormonunun artması,

- Bu artan hormon seviyesinin kadın ve erkekte cinsel güce doğrudan etki yapması sebebiyle evet, sporun cinselliğe doğrudan etkisi vardır denebilir.

Bu arada şu konuyu önemli istisna olarak belirtmekte fayda var.



Yaz aylarının gelmesiyle kısa sürede hızlı kilo verme amacı ile yapılan egzersizlerde, sert ve uzun süren, açlık dercesine ulaşan diyetlerle, her gün yapılan uzun kardiyo antrenmanları ile birleşirse vücudun hormon dengesini bozabilir, aşırı yorgunluk yapabilir ve bireyde sinir hali göstereceği için geçici cinsel isteksizliğe sebep olabilir.