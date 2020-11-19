Soğuk Havalarda Canlı ve Sağlıklı Bir Cilt İçin Yapılması Gerekenler

Özellikle göz çevresi, ince ve hassas olması nedeniyle soğuk havalarda daha fazla kurur. Kuruluk ise çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını tetikler ve artırır. Bu nedenle, göz çevresini nemlendirmek ve korumak için özellikle kışın, göz kremi kullanmak çok önemlidir.

Kuruyan ve çatlayan dudakların da soğuk havalarda bolca nemlendirilmesi gerekiyor. Dörtte üçü sudan oluşan vücudumuz için nem, en büyük gerekliliğimizdir. Bu nedenle sert kış koşullarının cildimize etkilerini azaltmak için öncelikle bolca su tüketmeliyiz.

Dudaklarımızdaki kuruluğu gidermek için, doğal nemlendiriciler içeren hassas dudak bakım kremleri tercih edebiliriz. Aynı zamanda tatlı badem yağı, sızma zeytinyağı gibi doğal yağlar da dudaklarınızı nemlendirmek ve korumak için oldukça etkilidir.

Cilt bakımında, gelişen teknolojileriyle cihazlar da etkili

Cilt hijyeni ve bakımı için cildi sabah akşam temizlemek ve nemlendirmek gerekiyor. Göz çevresi de dahil olmak üzere cildinizi uygun ürünlerle düzenli olarak temizlemek ve nemlendirmek, kış aylarında rutininiz olmalı. Bu sayede renksiz, sağlıksız ve mat cilt görünümünden kurtulabilirsiniz.