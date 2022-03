Sir ağda yapmanın incelikleri!

Sir ağda işleminde konserve ve kartuş olmak üzere iki farklı sistem bulunmaktadır. Kartuşlar kendinden döner başlıkları ile rahat ve pratik bir şekilde ince bir tabaka halinde sürülür. Tek kullanımlıktır ve kişiye özel uygulama sağlayan bir sistemdir. Kartuş sistem özellikle geniş bölgeler,bacak,kol gibi bölgeler için idealdir ama alışkanlıklara göre her bölgede kullanılabilir. Özel bölgeler için Küçük Balık ve Mini Başlık olmak üzere özel iki başlık bulunmaktadır. Konserve sistem tahta spatulalar yardımı ile bölgeye sürülür; özel bölgeler, hassas bölgeler için daha uygundur, ama kişinin alışkanlığına göre her bölgede rahatça uygulanır. Gelelim sir ağda yapmanın inceliklerine...



Ağda işlemine başlamadan önce ne yapılmalı?



Ağda işlemine başlamadan önce işlem yapılacak bölgenin temiz olması, kozmetik kalıntılardan arındırılmış olmasına özen göstermek gerekir. Bu nedenle antibakteriyal temizleme jeli ile önce kendi ellerinizi, sonra sir ağda yapılacak yüzeyi temizleyin.



Hangi bölgede hangi sir ağda kullanılmalı?



Ağda uygulaması sırasında cildimiz, her bölgede aynı hassasiyeti göstermez. Bacaklarımızdaki tenin hassasiyeti ile kasıklarımızdaki tenin hassasiyeti bir değildir. Hassas bölgelere sir ağda yaparken, cildin tahriş olmasını engelleyecek bir takım uygulamalar gerekebilir. Ağda çeşidini belirlerken tek dikkat edilecek husus, cilt veya bölge hassaslaştıkça, ağdanın içerdiği pudra miktarının ya da ağdadan önce sürülecek pudra miktarının artması gerektiğidir.



- Pudrasız ağdalar oldukça güçlü olan ağdalardır. Bu nedenle bacaklarda rahat kullanılır. Ancak hassas bölgelerde ve ciltlerde uygulama yapılırken bol miktarda pudralama yapılması gerekir.



- İnce pudralı ağdalar, az miktarda pudra içerir. Bu grup, her bölgede pudralama yapılmadan kullanılabilir, ancak hassas bölge ve ciltlerde alta ince bir tabaka pudralama yapılması tavsiye edilir.



- Kalın pudralı ağdalar bol miktarda pudra içerirler ve kıvam olarak oldukça yoğundurlar. Bu ağdalar uygulamada tercih ediliyorsa her bölgede alta pudra sürmeksizin sir ağda uygulaması yapılabilir. Eğer cilt hassas ise, pudralı ağdalar tercih edilmeli veya ince pudralı/pudrasız ağdanın altına bol miktarda pudralama yapılmalıdır. Talk Pudra her sir ağda uygulamasında gerek duyulan önemli destekçilerden biridir.



Ağda nasıl sürülmeli ve ağda bandı nasıl çekilmeli?



İstenilen bölgeye göre seçilmiş ağdayı, kılların çıkış yönüne mümkün olduğunca ince sürün. Tek kullanımlık uygun boyda kesilmiş ağda kağıdını, ağda sürüldükten hemen sonra kılların çıkış yönünde iyice yapıştırın. Ağda kağıdını kılların çıkış yönünün tersine, cildi alttan gererek ve cilde paralel şekilde (muz kabuğu soyar gibi) ne çok hızlı ne çok yavaş tek seferde çekin.



Ağda sonrası ne yapılmalı?



Ağda kağıdının kenarı ile ağda kalıntılarının üzerine tampon yaparak kabası temizlenen cilde Sir Ağda Temizleme Yağı uygulayın. Sir ağda işlemi sonrasında cildin üst tabakasında oluşan yanma hissini azaltmak ve bölgeyi rahatlatmak için bölgeye rahatlatıcı ve nemlendirici losyonlar da kullanabilirsiniz.