Sevdiğimiz için ne kadar fedakarlık yapmalıyız?

Bir kız... Bir oğlan... Birbirlerini severler. Mutluluktan gözleri hiç birşeyi görmez. Her şey harikadır... Ta ki evlenmeye karar verene kadar!



İşte bu noktada, aileler tanışır, farkı kültürler çakışır. Biri beyaz der, biri siyah... Şart koşarlar: "Ya bizim gibi olacaksın, ya da bu sevdadan vazgeçeceksin!"



O kadar klasik bir hikaye ki; birçok aşk bu noktada sona eriyor. Ya mecburi ayrılık kararları alınıyor ya da karşı koyan aşıklar bu baskının altında ezilip zamanla sevgilerini tüketiyor!



Peki ne yapmalıyız? Sevgilimiz ya da ailesi hiç istemediğimiz halde kapanmamızı istiyorsa mesela?



Birçok örnekle çoğaltabileceğimiz bu gibi durumlarda önemli olan ve cevaplamamız gereken esas soru şu:



SEVGİMİZ İÇİN NE KADAR FEDAKARLIK YAPMALIYIZ?, YAPTIĞIMIZ DEĞİŞİM BİZİ MUTLULUĞA ULAŞTIRIR MI?



Bakın uzmanımız Yeşim Varol Şen, bu konu hakkında editörümüze ne yanıt verdi.



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