Seramidler Cilt Sağlığı İçin Neden Önemli?

Onları cilt hücresi karolarınız arasındaki harç gibi düşünün. Seramidler derz dolgu gibi fayansları yerinde ve yapılandırılmış halde tutar. Cilt yüzeyinde su geçirmez bir sızdırmazlık oluşturmaya yardımcı olur, hidrasyon kaybını önler. Sağlıklı cilt bariyerini korur ve çevresel tahrişi önler.

CİLDİMİZ ÜRETİYORSA SERAMİD İÇEREN BAKIM ÜRÜNÜNE NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

Cildimizin doğru lipid dengesini üretme ve koruma yeteneği zamanla azalır. Ne yaparsanız yapın, seramid üretiminiz yaşla birlikte azalır. Yani seramid tükenmesi her an gerçekleşebilir. Seramidlerin kuru cilt, egzama ve hatta akne gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarında eksik olduğu belgelenmiştir.

Uygun miktarda seramid olmadan cilt zarar görür. Deride azalmış seramidleriniz varsa, bariyerleriniz düzgün çalışmayacaktır.

Cilt bakımı söz konusu olduğunda çok az sayıda seramid kuru cilde ve çok kolay su kaybına ve sertleşmesine, kızarmasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Bu eksiklik; susuz kalmış cilde ve kirlilik, sert hava koşulları veya enfeksiyona karşı savunmasız bir cilt anlamına gelir.

SERAMİD KAYBINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Doğal yaşlanmanın dışında, uygun şekilde ilgilenmezseniz cildiniz erken seramid tükenmesine maruz kalabilir.

Aşırı ovalama, yanlış türde sabun kullanımı, aşırı soğuk ve kuru hava koşulları ciltteki seramidlerin tükenmesine neden olabilir.