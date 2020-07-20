Sarı Saçlar İçin 4 Bakım Tüyosu

Her zaman nemli olmalı

Doğal sarışınları tenzih ederek söylüyoruz ki, sarı saçlara sahip olmak için birçok kimyasal uygulamaya maruz kalınıyor. Bu uygulamalar ile de sarı saçlar kurumaya ve yıpranmaya daha fazla meyilli hale geliyor. Bu uygulamaların yanı sıra yaz aylarında güneş, deniz ve havuz etkisi ile de sarı saçlar ekstra yıpranıyor. Bunu önlemek ve saçlarınızı korumak için haftada bir nem maskesi uygulamayı alışkanlık haline getirin.

Rengine özel şampuan

Saçlarınızı sarıya boyadıysanız, günlük rutininizde kullandığınız şampuanın yanı sıra renk yenileyici ve koruyucu şampuanlara da bir bakın deriz. Bu tarz şampuanlar saçlarınızın rengini korur, yaz aylarının etkileri ile donuklaşan saçlarınıza altın tonunu geri vermeye yardımcı olur.

Yüzmeden önce bakım yapın

Deniz ya da havuz suyu, sarı saçlarınızı daha donuk hatta yeşile dönük bir hale getirebilir. Bunu önlemek için yüzmeden önce saçlarınızı ıslatın ve durulanmayan bir saç kremi sürün.

Güneşten koruyun

Yaz aylarından güneşe fazla maruz kalmak tıpkı cildimiz gibi saçlarımızı da olumsuz etkiler. Özellikle de sarı saçları. UV ışınları sarı saçlarınızı matlaştırabilir ve kurutabilir. Güneşin bu olumsuz etkilerinden korunmak için nemlendirici saç spreyleri ve koruyucu maskelerden yardım alabilirsiniz.