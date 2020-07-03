Saç Rengini Açmak İçin 4 Doğal Yöntem

Saç renginizi açmak için illa boya yapmanıza ya da keskin maddeler içeren ürünler kullanmanıza gerek yok. Hemen hepimizin mutfağında bulunan bazı ürünler ile en doğal şekliyle saç renginizi açabilirsiniz. Nedir bu doğal yöntemler?

1- Papatya çayı

Bu yöntem belki de en bilinen doğal saç rengi açma işlemidir. Aktardan kurutulmuş papatya alın. Bir avuç papatyayı 4 su bardağı su ile kaynatın ve yaklaşık 15 dakika kadar demlendirin.

Demlenme işleminin ardından papatyaları suyun içinden alabilirsiniz ama kalmasının da bir zararı olmayacaktır. Papatya çayı soğuduktan sonra spreyli bir şişeye alın ve saçlarınıza uygulayın. Çayı saçlarınıza uyguladıktan sonra en etkili sonuç için saçlarınızın güneş altında kurumasına izin verin.

Eğer tatile gidecekseniz bu işlemi plajda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Güneşlenirken saçlarınıza papatya çayı sürün ve renginin açılmasını izleyin!

2- Tarçın

Tarçın ile saç rengi açma işlemini daha önce duydunuz mu? Saç kreminizin içine bir miktar toz tarçın ekleyin. Hafif nemli saçınıza tarçın eklenmiş kremi sürün ve bone takın.

Krem saçınızda bir gece boyunca kalsın. Sabah kalktığınızda doğal bir şampuan ile yıkayın ve saçlarınızdaki ışıltının tadını çıkarın.

3- Limon

Şimdi ise buzdolabımızda her daim var olan bir ürün ile saç açma yöntemi anlatacağız; limon! Bir kaba su koyun ve içine iki adet limonu sıkın.

Bu limon suyunu saç maskenizin içine ekleyin. Saçlarınızın ucuna limon suyu eklenmiş maskeyi uygulayın ve güneş altında kurumasını bekleyin. Ardından maskeyi yıkayabilirsiniz.

4- Maden suyu

Maden suyunun cilde olan faydalarını hepimiz biliyoruz. Uzmanlar, maden suyunu buz kalıplarında dondurup her sabah bir buz küpünü cildimizde dolaştırmanın ışıltılı bir cilde sahip olmamıza yardım edeceğini söylüyor.

Sıcak havalarda bizleri ferahlatan, cildimize de iyi gelen bu sağlıklı içecek saç rengi açma konusunda da bize destek oluyor. Nasıl mı?

Şampuanınızın içine maden suyu ekleyin. Maden suyu eklenmiş şampuan ile yıkamak sadece saçlarınızın renginin açılmasını sağlamaz aynı zamanda saça parlaklık ve ışıltı da veriri.