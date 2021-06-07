Rüyada Para Saymak Ne Anlama Gelir? Rüyada Cüzdanda Ve Elinde Kağıt Para Saymak Tabiri

Rüyada para saymak, her ne kadar iyi gibi görünse de aslında talihsizlik anlamına gelir.

Rüyada Para Saymak

Rüyada para saymak, bir çalışmayı eksik bırakacağınız, şanssız olacağınız ve talihsizliklerle dolu zamanlar geçireceğiniz anlamına gelir. Rüyada yüklü miktarda kağıt para sayıyorsanız bu şansızlıklar uzun süre peşinizi bırakmayacak demektir. Genelde paranın miktarına göre şansızlıklarla dolu günleriniz kısıtlıdır. Rüyanızda bozuk para sayıyorsanız o halde zor günler sizi bekliyor demektir. Artık boş yere para harcamaktan kaçınmalı ve eli açık bir insan olmayı geride bırakmalısınız. Çünkü bu zor zamanlarda paranızın her kuruşuna ihtiyacınız olacaktır.

Rüyada Cüzdanda Para Saymak

Rüyada cüzdanda kalan paraları saymak, maddi açıdan zorlanacağınız günlerde olduğunuzu ifade eder. Bu zor günleri atlatmak için gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Diğer yandan son zamanlarda yapmış olduğunuz harcamalarda sizi zora sokmuş olabilir. Cüzdanınızda kalan para miktarı az ise hayatınız boyuna daha tutumlu bir insan olmanız gerektiğine yorumlanır. Eğer cüzdanınızdaki para fazla ise hiç değilse bir süre kadar tutumu elden bırakmamalısınız demektir.

Rüyada Kağıt Para Saymak

Rüyada kağıt para saymak, şansızlıkla geçen günlere yorumlanır. Bazen şansızlık ve talihsiz olaylar o denli üstünüze gelir ki sizde bu durumdan çok bunalırsınız. Sizi böyle bir dönem beklemektedir. Fakat kendinizi sıkıntıya sokmamalı ve bu günlerin geçici olduğunu unutmadan yolunuza devam etmelisiniz. Bu kötü günlerden ancak kendinizi motive ederek kurtulabilirsiniz.

Rüyada Camide Para Saymak

Rüyada camide para saydığınızı görmüşseniz; bu paraların miktarı oldukça fazla ise bir miras konusunda yaşayacağınız sıkıntılara yorumlanmaktadır. Kardeşler ya da akrabalar arasında yaşanacak olan bu miras tartışması sizi çok üzebilir ve yorabilir. Fakat hakkınız olanı almaktan geri durmamalısınız.

Rüyada Çok Para Saymak

Rüyada çok para saymak, yarım kalan bir işi bitirmeniz gerektiği anlamına gelmektedir. Bu iş sizin hayatınızda önemli bir dönüm noktasıdır fakat hala yarım kalmış olmasından dolayı şansızlıklar peşinizi bırakmamaktadır.

Rüyada Haram Para Saymak

Rüyada haram para saymak, bir adak adamış ve bunu yerine getirmemiş olmanız da mümkündür. Eğer böyle bir adağınız varsa şu an tam zamanı ve bu adak görevinizi artık yerine getirmelisiniz demektir. Maddi konularda problemleriniz varsa belirli bir zamana erteleyebilirsiniz.

Rüyada Para Bulup Saymak

Rüyada para bulup saymak, bir nişandan sonra beklenen evliliğe ya da sevdiğiniz, birlikte olduğunuz kişinin sizden teklif bekliyor olmasına yorumlanır. Bu da yarım kalan bir iş niteliğindedir. Şayet bu işi uzatmak size bir fayda sağlamayacağı gibi tüm talihsizlikleri ve şansızlığı da beraberinde getirecektir.