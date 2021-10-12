Rüyada kör olmak ne anlama gelir? Rüyada tek gözü ya da iki gözünün geçici kör olduğunu görmek

Rüyalar birden fazla anlam taşıyabilmektedir. Bu rüyalardan birisi de kör olmaktır. Rüyasında kör olduğunu gören kişi genel olarak hayırlı rüya olarak yorumlanmamaktadır.



Rüyada Kör Olmak



Rüyada insanın kendisini kör olduğunu görmek doğru yoldan sapmaya ve büyük bir günah işlemeye işaret etmektedir. Bu rüya rüya sahibinin büyük bir felakete uğrayacağına, çok sevdiği birini kaybedeceğine dalalet etmektedir. Rüyada kör olduğunu görmek aynı zamanda ümit edilmeyen bir yerden menfaate kavuşulacağına da işaret etmektedir.



Rüyada kör olmak rüya tabirlerinden birden farklı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada görülen kör cahil, ahmak ve dinsiz bir şekilde yorumlanmaktadır. Musibet ile yorumlanan kör rüyası aynı zamanda mirasa konulacağına da yorumlanmaktadır.



Rüyada Tek Gözlü Geçici Kör Olmak



Geçici körlük rüya tabirlerinde farklı şekilde yorumlanmaktadır. Geçici körlük büyük işler yapmaya, sevdiği bir insanla huzurlu yaşamaya ve üzüleceği olaylar yaşanacağına işaret etmektedir. Rüyada tek gözün kör olması ise sağlık sorunlarına işaret eder. Rüya sahibinin sağlık sorunlarının artacağına, böylece sıkıntılı ve zor günler yaşanacağına yorumlanmaktadır. Rüyada tek gözün kör olması hata yapmaya, bu hataların devam etmesine, insanların gözünden düşmeye ve kişilerin mantıklı hareket edemeyeceğine işaret etmektedir.



Rüyayı gören kişi birinin tek gözünü kör ettiyse kör ettiği kişiler ile arasında sorun yaşayacağına, o kişinin güvenini sarsacağına dalalet eder. Ayrıca tek gözünün kör olduğunun görülmesi kendisine çok güvenene birine yanlış yapılacağına ve bundan dolayı pişmanlık duyulacağına da işaret etmektedir.



Rüyada İki Gözlü Geçici Kör Olmak



Rüyada geçici körlük sakin ve huzurlu hayata, hak edilen değerin görülemeyeceğine, hane içinde samimiyete ve büyük bir mirasa işaret etmektedir. İki gözün kör olması ise utanmaz bir kişiye işaret eder. Rüyada gözünün kör olduğunu gören kişi zengin olduktan sonra kör olur ya da fakirlikten sonra zengin olur şeklinde yorumlanmaktadır.