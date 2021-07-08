RÃ¼yada bulanÄ±k su gÃ¶rmek, aileden kaynaklÄ± ezici bir travmayÄ± simgelemektedir. Ailenizin yakÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak olan bir sÄ±rrÄ±na yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada bulanÄ±k su gÃ¶rmek, aile iliÅŸkilerinizi ve kendinize bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±nÄ±zÄ± sonsuza dek deÄŸiÅŸtirecek bir sÄ±rra iÅŸaret eder. Ailenizin merkezi bir figÃ¼rÃ¼ gizlice dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k faaliyetlerine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olabilir veya aÃ§Ä±klanamayan bir suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olabilir. Adalet zamanÄ±, ilgili taraflarÄ± yakalar ve ikincil zararÄ±n bir parÃ§asÄ± olabilirsiniz.

RÃ¼yada BulanÄ±k Suda YÃ¼zmek

Â RÃ¼yada bulanÄ±k suda yÃ¼zmek, kÃ¶tÃ¼ ÅŸansÄ±n sembolÃ¼dÃ¼r. Bu sembol, sizi depresyona sokacak olumsuz bir olay dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle â€‹â€‹ilgilidir. Ã–zellikle, bu suda yÃ¼zÃ¼yor olmanÄ±z gÃ¼nlÃ¼k sorumluluklarÄ±nÄ±zdan bunalmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz anlamÄ±na gelir. Sadece kendi sorunlarÄ±nÄ±zla uÄŸraÅŸmak zorunda deÄŸilsiniz, sevdikleriniz de zor zamanlarda liderlik etmeniz iÃ§in size gÃ¼veniyor. SonuÃ§ olarak, fiziksel ve zihinsel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ciddi ÅŸekilde tehlikeye girecek demektir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Suda BalÄ±k GÃ¶rmek

RÃ¼yada bulanÄ±k suda balÄ±k gÃ¶rmek, genellikle rÃ¼yalar aleminde uÄŸurlu semboller olarak kabul edilir. Genellikle zihin ve bedenin artan gÃ¼cÃ¼ne iÅŸaret ederler ve bazÄ± durumlarda iyileÅŸtirilmiÅŸ saÄŸlÄ±k veya artan bilgiye atÄ±fta bulunabilir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su AktÄ±ÄŸÄ±nÄ± GÃ¶rmek

RÃ¼yada bulanÄ±k su aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek, yaklaÅŸan seyahat planlarÄ±nÄ±n nÃ¶tr bir sembolÃ¼dÃ¼r. YakÄ±n gelecekte keyif amaÃ§lÄ± bir gezi iÃ§in iÅŸten biraz zaman ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Fakat bunun gerÃ§ekleÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayacak demektir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su Almaya Ã‡alÄ±ÅŸmak

RÃ¼yada bulanÄ±k su almaya Ã§alÄ±ÅŸmak, gÃ¼nlÃ¼k varoluÅŸunuzdaki aktivitede bir durgunluÄŸu temsil edebilir, sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeden Ã¶nce rahatlamanÄ±z ve tazelenmeniz iÃ§in biraz zamana ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunu gÃ¶sterir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Buzlu Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada bulanÄ±k buzlu su gÃ¶rmek, baÅŸkalarÄ±nÄ±n planlarÄ±nÄ±zÄ± veya tuhaflÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± saÃ§ma bulduÄŸuna dair bir uyarÄ± olabilir. Hatta bu duygularÄ± doÄŸrudan size veya dolaylÄ± olarak dedikodu ÅŸeklinde ifade etmiÅŸ olabilirler. Bu, moralinizi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azaltabilir ve sÃ¶zleriyle ne kadar ileri gittiklerine baÄŸlÄ± olarak Ã¶zgÃ¼ven kaybÄ±na yol aÃ§abilir. Fikirlerinizin deÄŸer ve deÄŸer taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, onlara baÄŸlÄ± kalmalÄ± ve anlamayanlarÄ± gÃ¶rmezden gelmelisiniz.

RÃ¼yada Evi BulanÄ±k Su BasmasÄ±

RÃ¼yada evi bulanÄ±k su basmasÄ±, hayatÄ±nÄ±zÄ±n duygusal bir hÄ±z trenine dÃ¶nÃ¼ÅŸmek Ã¼zere olduÄŸu anlamÄ±na gelebilir. GÃ¼nler veya haftalar iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k yÃ¼kseliÅŸler ve mutluluklar deneyimlemekten derin alÃ§aklar ve umutsuzluÄŸa geÃ§ebilirsiniz.

RÃ¼yada BulanÄ±k Ã‡amurlu Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada bulanÄ±k Ã§amurlu su gÃ¶rmek, genellikle bir hastane yataÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda veya yataÄŸÄ±nda biraz zaman geÃ§irmeniz gerektiÄŸinin bir gÃ¶stergesi olarak kabul edilir. Daha basitÃ§e, bu sembol saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bozulacaÄŸÄ±nÄ±, yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n aniden hastalanabileceÄŸini veya yaralanabileceÄŸini ifade eder.

RÃ¼yada Kuyudan BulanÄ±k Su Ã‡ekmek

RÃ¼yada kuyudan bulanÄ±k su Ã§ekmek, sorunlara neden olabilecek bazÄ± anlamsÄ±z, Ã¶nemsiz meselelere kendinizi dahil edeceÄŸinizi gÃ¶sterir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su Doldurmak

RÃ¼yada bulanÄ±k su doldurmak, yakÄ±nda korkunÃ§ bir kayÄ±p yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z veya bazÄ± bÃ¼yÃ¼k zorluklarla baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±z gerektiÄŸi anlamÄ±na gelir. Bunlardan kurtulmanÄ±z biraz zorlayÄ±cÄ± olacaktÄ±r.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su DÃ¶kmek

RÃ¼yada bulanÄ±k su dÃ¶kmek, olumlu bir sembol olarak yorumlanabilir. Hem Ã¶zel rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hem de genel fiziksel refahÄ±nÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r iyileÅŸmelere iÅŸaret eder.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su Dolu Kuyu GÃ¶rmek

RÃ¼yada bulanÄ±k su dolu kuyu gÃ¶rmek, genellikle olumsuz bir iÅŸarettir. Ã–zellikle, yakÄ±nda kendinizi beklenmedik ve tatsÄ±z bir durumda bulabileceÄŸinizi ortaya Ã§Ä±karabilir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su Dolu Havuz GÃ¶rmekÂ Â Â Â

RÃ¼yada bulanÄ±k su dolu havuz gÃ¶rmek, sorunlarÄ±n ve problemlerin giderek boyunuzu aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. AyrÄ±ca siz bunlarla uÄŸraÅŸmak istemedikÃ§e de artÄ±ÅŸ gÃ¶sterecektir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su Ä°le El YÄ±kamak

RÃ¼yada bulanÄ±k su ile el yÄ±kamak, baÅŸkalarÄ±nÄ±n kiÅŸisel meselelerine ve iliÅŸkilerine veya hiÃ§bir iÅŸiniz olmayan herhangi bir ÅŸeye burnunu sokmamanÄ±z gerektiÄŸine yorumlanÄ±r. Bu aynÄ± zamanda baÅŸkalarÄ±nÄ±n meselelerinden uzak durmanÄ±z, istemediÄŸiniz gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve tavsiyelerinizi kendinize saklamanÄ±z gerektiÄŸinin bir iÅŸareti olabilir.

RÃ¼yada BulanÄ±k Su Ä°Ã§mek

RÃ¼yada bulanÄ±k su iÃ§mek, hayatÄ±n sorunlarÄ± ve zorluklarÄ± ile ilgili aÅŸÄ±rÄ± endiÅŸenizi gÃ¶sterir. Ã–nemsiz kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlar iÃ§in bile Ã§ok fazla endiÅŸelenme eÄŸiliminde olabilirsiniz. Bu alÄ±ÅŸkanlÄ±k genellikle yararlÄ± deÄŸildir. Bunun yerine hayatÄ±n daha parlak tarafÄ±na odaklanmayÄ± denemelisiniz.

RÃ¼yada Hafif BulanÄ±k Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada hafif bulanÄ±k su gÃ¶rmek, aÅŸÄ±rÄ± karamsar doÄŸanÄ±zÄ± gÃ¶sterir. Bu olumsuzluÄŸun Ã¼stesinden gelmek iÃ§in gevÅŸemeye Ã§alÄ±ÅŸabilir, keyifli ve gÃ¼zel vakit geÃ§irebilirsiniz. Olabilecek en kÃ¶tÃ¼ ÅŸeylere Ã§ok fazla odaklanmak yerine, hayatÄ±n size sunduÄŸu nadir fÄ±rsatlardan yararlanmalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Lavaboda BulanÄ±k Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada lavaboda bulanÄ±k su gÃ¶rmek, servet ve zenginlikte yaklaÅŸmakta olan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ sembolize edebilir. Bu, aÅŸÄ±rÄ±, mantÄ±ksÄ±z ve dÃ¼rtÃ¼sel harcama alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kaynaklanabilir.

RÃ¼yada LeÄŸende BulanÄ±k Su GÃ¶rmek

RÃ¼yada leÄŸende bulanÄ±k su gÃ¶rmek, Ã¼zÃ¼ntÃ¼, melankoli, Ä±stÄ±rap, Ä±ssÄ±zlÄ±k, kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± dÃ¶nemini ifade eder.

RÃ¼yada Musluktan BulanÄ±k Su AkmasÄ±Â Â Â Â Â Â

RÃ¼yada musluktan bulanÄ±k su akmasÄ±, aile Ã¼yelerinizin iliÅŸkilerinin kalitesinde bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eder. Daha spesifik olarak, ailenizde gerÃ§ekleÅŸecek anlaÅŸmazlÄ±klara yorumlanÄ±r. Bu muhtemelen kalÄ±cÄ± bir sorun deÄŸildir ve kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde tamamen Ã§Ã¶zÃ¼lebilecektir.

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