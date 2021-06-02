Rüyada Birini Öldürmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yanlışlıkla Birini Öldürmekle Suçlanmanın Tabiri

Rüyada birini öldürmek, yeni başlangıçların bir işaretidir. Hayalinizdeki sahibinin hayatında gerçekleşecek güzel gelişmeler ve sizi gülümsetecek sürpriz olaylar bekleniyor demektir.

Rüyada Birini Öldürmek

Rüyada birini öldürmek, genel anlamda iyiliği simgeliyor. Yenilik denildiğinde, mutluluğun hem rüya sahibi hem de çevresinde yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Huzur ve rahatlığı simgeliyor. Rüyada birini öldürmek her ne kadar kulağa korkunç gelse de aslında kişinin kendi benliği ile savaşmasını simgeliyor. Bilinçaltında aslında birini değil, kendi kötü kişiliğini öldürüyor demektir. Psikolojik olarak yeniliklere ve yeni insanlara kapalı olan kimse, yalnızlığın verdiği acıyı rüyasında birini öldürerek üzerinden atıyor demektir.

Rüyada Yanlışlıkla Birini Öldürmek

Rüyada yanlışlıkla birini öldürmek, kişinin hayatta gördüğü, tanık olduğu ve duyduğu herhangi bir şeyden etkilenmesi sonucunda gerçekleşen rüyalardır. Travma sonrası görülen bu tür stresli rüyalar TSSR olarak adlandırılır. Psikolog bize başvurduğunda ve klinik tedaviden kaçındığında, günlük yaşamda ortaya çıkan trajik ve ruhsal bir depresyona yol açan olaylar karşısında yanlışlıkla birini öldürmek türünde rüyalar görülür.

Rüyada birini öldürdüğünü gören kimseler bir nevi kendini öldürür. Psikolojik olarak bu rüyayı gören kişilerde intihar eğilimi oldukça yüksektir. Rüyayı gören kişinin korku içinde olduğunu, yani bir korku belirtisi olduğunu gösterir. Rüyayı gören kişinin bir şeyden korkması, artık kabullenmemesi ve kavrayamaması, bu korkuları yenmek için çalışıyor olması ve bu yönde önlemler almasıdır. İnsanın bilinci uyanmalı ve anlamalı, yani kendine dikkat etmelidir.

Rüyada Birini Öldürmekle Suçlandığını Görmek

Rüyada birini öldürmekle suçlandığını görmek, sevdiğiniz insanlarla çok az zaman geçirdiğiniz için onlarla yakınlığınızı yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağınızı gösterir. Arkanızda bir şeyler yapan insanlar olduğunu, beklemediğiniz bir kişiden iyi sözler duyacağınızı, bir sırla yüzleşeceğinizi, başka birinin çabasını kucaklayarak statü kazanacağını ve bu sayede daha lüks bir hayata sahip olacağınızı göstermektedir.

Diğer yandan rüyada birini öldürmekle suçlanmak, psikolojik olarak kendinizi günah keçisi gibi hissetmeniz demektir. Öyle ki gerek aileniz gerek arkadaşlarınız gerekse çevreniz sizi bir günah keçisi olarak bellemiştir. Ne olsa, kabahatli olan sizmiş gibi davranılması sizi bu tip rüyaları görmeye iter. Suçlu olmadığınız halde insanların sizi suçlu ilan etmesi de rüyanıza büyük katkı sağlar.