Romantik makyaj nedir?

Romantik makyajın nasıl yapıldığına geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. Romantik makyaj, cildin canlı ve daha sağlıklı görünmesini sağlayan bir makyaj türüdür. 'Abartısız makyaj' olarak da tanımlanabilir.

Romantik makyaj nasıl yapılır?

Romantik makyaj yapmak için ihtiyacınız olan tüm ipuçlarını açıklıyoruz!

1. Nemlendirici ile başla

Makyaja başlamadan önce cildinizi güzelce temizleyin ve nemlendirici krem sürün. Nemlendirici iyice emilene kadar makyaja başlamayın.

2. Fondöten/BB krem uygula

Nemlendirici uygulamasından sonra sıra cildi canlı gösterecek fondötene geldi. Eğer sorunlu bir cildiniz yoksa fondöten yerine daha ince yapılı olan BB kremleri tercih edebilirsiniz. Daha doğal bir görünüm için fondöten ya da BB kremi fırça ya da makyaj süngeri ile sürmelisiniz.

3. Göz altı kapatıcısı

Göz altlarınızdaki kusurları kapatmak için concealer fırçası kullanarak kapatıcı uygulayın. Çok yoğun uygulamamaya ve iyice dağıtmaya özen gösterin.

4. Gözlere gölge katın

Romantik makyajın en önemli adımlarından biri göz makyajıdır. Abartıya kaçmadan doğal bir göz makyajı için önerimiz kahverengi tonları. Bronz renkte farı göz kapağınıza uygulayın ve kahverengi far ile hafifçe gölge verin. Ardından kahverengi göz kalemi ile ince ama kuyruklu bir eyeliner çekin. Hafif bir maskara sürün.

5. Kaş makyajı

Kaşlarınızı çıkış yönüne doğru tarayın ve kaş renginize uygun bir kaş kalemi ile doğal yapısını bozmadan hafifçe boyayın.

6. Yanakları belirginleştirin

Romantik makyajın en önemli diğer adımı ise yanaklarda şeftali veya pembe tonlarını kullanmak. Yanaklarınızı bu renklerden biri ile belirginleştirin.

7. Ruj sürün ve tamamlayın

Doğal tonlardaki rujunuzu sürün ve dilerseniz makyaj sabitleyici sprey sıkarak makyajınızı tamamlayın.