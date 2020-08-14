Radarınızda olması gereken 5 trend saç modeli

Gri Saç

Gri saç modeli son yıllardaki trendler arasındaki en cesur ve iddialı olanlarından. Önceleri saçları beyazlamaya başlayanların boyattığı bir renk olarak görülse de şu anda yaşlı-genç farketmeksizin değişiklik arayan herkesin başvurduğu bir renk.

Oldukça modern ve havalı bir görünüm veren gri saçlar bu sezon da trend olacak. Gri saçlarda gümüş tonda parlak yansımalar vardır. Gri saçın da küllü gri, metalik gri, gümüş gri, metalik küllü gri gibi birçok tonları var. Fakat bu saç rengine geçmeden önce saçlarınızın tamamını boyatmak yerine sadece uçlarını boyatmak istiyorsanız gri saç rengini ombre olarak da saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Kakül

Birçoğumuz hayatımızın bir evresinde kakül kullanmaya özenmişizdir. Aynanın önünde durmak ve bir makasla göz hizasına yakın bir şekilde saçlarımızı kesmek istemişizdir. Fakat kakül sonrasında saçın uzaması sorun yaratacağı için çekinip geri adım atmışızdır. Şimdi tüm bu çekincelerden kurtulup kakül modasına uymanın tam zamanı, çünkü bu sezon kaküller oldukça moda olacak.

Kaküllerinizi her zaman temiz tutun. Bu alnınızı herhangi bir cilt rahatsızlığından kurtarır ve aynı zamanda kaküllerde yağ birikimini de engeller.

Bob ve Lob Saç Kesimi

Lob saç kesimi şu anda oldukça şık modellerden biri ve muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde de popülerliğini sürdürecek.

Keskin kesimler, saçın sağlıklı görünmesini sağlamak için biraz özen gerektirir. Bob saç kesiminizin daha şık görünmesini sağlamak için bakım rutinlerinizi ihmal etmemelisiniz.

Eğer saçınıza biraz daha hacim eklemek isterseniz bir saç spreyini alın, başınızı ters çevirip saçınızı sallayarak spreyi sıkın.

Doğal Bukleler

Birçoğumuz pandemi günlerinde daha az makyaj yaptığımız için, aynı zamanda düzleştiricileri de saç şekillendiricileri de bir kenara koyduk. Yavaş yavaş rezervasyonlu ve kontrollü gittiğimiz kuaförlerde ise doğal bukleleri yeniden görmeye başladık.

Doğal bukleler ve doğal kıvrımları saçlarında görmek isteyen birçok kadın var. Buklelerle neler yapılabileceği ve nasıl yepyeni bir yüz yaratabileceğiniz ise şaşırtıcı. Doğal permalı saçlarınız varsa sadece şekil ve stil verin. Buklelerin sağlıklı olması ve ışıltılı görünmesi için birkaç önemli saç bakım ürününden oluşan iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Doğal saç, nem gerektirir ve doğal yağlar da saçın bakımını yapar, hasara eğilimli saçları şekillendirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olur.

Uzun ve Gevşek

Bu saç stilinin pandemi sürecinde kuaförünüzle görüşememeniz sonucunda geldiğini düşünebilirsiniz. Fakat büyütmeyin çünkü bu saç stili de doğru kullanıldığı sürece oldukça popüler. Bu saç stili bob veya lob saç gibi bir kesimden bir değişime gidip lobdan daha gevşek ve dokulu katmanlara sahip daha uzun saçlara geçmek popüler bir istektir.