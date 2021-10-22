Porselen makyajı farklı kılan aslında kullanılan malzemeleridir. Kusursuz bir görünüme ulaştıran porselen makyaj, ciltteki lekeleri tamamen kapatarak adeta bir filtre görevi üstlenir. Peki porselen makyaj nedir, evde nasıl yapılır? İşte porselen makyaj detayları…

Porselen makyaj nedir?

Porselen makyaj genelde özel günlerde ve düğün makyajı olarak uygulanır. Porselen makyaj yaparken kullanılması ve dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Cilde mat bir görünüm verir ve kusursuz gösterir.

Normal makyaj ile porselen makyaj arasındaki fark nedir?

Porselen makyajda normal makyajdan farklı olarak kullanılan taş pudra, sulandırılarak yüze adapte edilir, göz farları ise ıslak olarak kullanılır. Yüzde doğal durmamakla birlikte mat bir görüntü verir. Yüzünde herhangi bir kaza izi, çok büyük doğum lekeleri ya da yanık izleri bulunan kişiler daha çok yaptırır ve oldukça başarılı sonuçlar verir.

Porselen makyaj evde nasıl yapılır?

Evde porselen makyaj yapmak için öncelikle fondöten ve pudranızın cildinizle olan renk uyumuna dikkat etmelisiniz. Bu ürünler uygulandığında ciltte doğal bir görüntü oluşmazsa porselen makyaj görünümü alamaz. Cildinizi şeffaf pudrayla makyaja hazırladıktan sonra cilt kusurlarınızı kapatıcınızla örtün. Sonrasında makyajınızın amacına göre ışık vermek istediğiniz bölgeleri belirleyin.

Gece makyajında ışık elmacık kemiklerin üstünde toplanırken, gelin makyajında gelinliğin ve saçın modeline göre farklılık gösterir. Saçınızın vereceği gölgelerle makyajınızın ışığı gölgelenebilir ya da gelinliğiniz çok sadeyken yüzünüz abartılı bir hal alabilir. Bu sebepten saç provalarınızı duvak ile beraber yaptırmanız yerinde olacaktır.

Böylelikle gölgelerin nerden geldiği bilinerek makyaj tamamlanır. Spotların fazla olduğu aydınlık mekânlar için yapılacak makyajların da birebir ışık altında yapılması önemli bir ayrıntıdır. Porselen makyaj Kryolan ürünlerinin kullanımı şart değildir. Çıkarılması çaba gerektirir. Kullanmak için ise sorunlarla karşılaşmamak için profesyonel makyaj uzmanlarını tercih etmelisiniz.

Porselen makyaj nasıl temizlenir?

Porselen makyaj için kullanılan özel pudra ve malzemeler, makyajı çıkarmak için de aynı özenle davranmayı gerektirir. Bunun için güvenilir ve kaliteli bir makyaj temizleyicisine ihtiyaç vardır. Makyaj pamuğunu temizleyiciyle iyice ıslatın ve pamuğu cildinizde 5 saniye kadar bekletin. Ardından pamuğu kaydırarak nazikçe makyajınızı temizleyin. Ardından tonik ve bakım kremleriyle günlük bakım rutininizi uygulamayı ihmal etmeyin.