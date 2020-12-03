Partnerinizin Eski Sevgilisiyle Nasıl Başa Çıkılır?

Varsayımlar üzerine harekete geçmeyin



Erkek arkadaşınızın eski sevgilisi hala onunla iletişim halindeyse, ilk başta en kötüsünü düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, harekete geçmeden önce kendi içinizde durumu değerlendirin. Ne zaman ve şekilde ayrıldıklarını öğrenerek, bununla başa çıkmanın planlarını yapmaya başlayın.



Duygularını değerlendirin



Bu durumda partnerinizin durumu nasıl değerlendirdiğine de dikkat etmeniz gerekir. Sinirli ve isteksiz görünüyorsa endişelenecek bir şey yok, çünkü muhtemelen onunla konuşmaktan zevk almıyor. Ama onunla konuşmak ya da iletişim kurmak için çaba gösterdiğini görürseniz, bunun hakkında bir konuşma yapmanız gerekebilir.





Partnerinizle konuşun



İlk iki adımı attıktan sonra durumdan hala rahatsızsanız, onunla dürüst bir konuşma yapma zamanı gelmiş demektir. Partnerinize, eski sevgilisiyle yaptığı konuşmalardan neden rahatsız olduğunuzu söyleyin. Sorunu çözmek için birlikte düşünün ve ortak bir karar almaya çalışın. Duygularınıza gerçekten saygı duyarsa, ikinizin de hemfikir olabileceği bir çözüme ulaşmak için çaba gösterecektir.



Kötü olmaktan kaçının



Karşınızdaki üçüncü şahsa karşı kaba olmak çok cazip gelebilir ama bu, işleri sadece daha karmaşık ve daha kötü hale getirmekten başka bir işe yaramaz. Yangını körükleyebilir ve erkek arkadaşınızla daha çok konuşmasını sağlayabilir ya da onu size karşı doldurmaya çalışabilir. Bunların hiçbiri olsun istemezsiniz, bu yüzden onu kıskandırmaya çalışmaktan kaçının.



Başkalarının dahil olmasına izin vermeyin



Özellikle toplumda veya sosyal medyada büyük kavgalar başlatmaktan kaçınmaya çalışın. Bu duruma siz, erkek arkadaşınız ve o dışında kimsenin dahil olmasına gerek yok. İşleri daha da kötüleştireceği için bu herkesin işi olmamalı.





Onunla kendiniz konuşun



Erkek arkadaşınız gerçekten karışmak istemiyorsa ya da belki de karşı tarafın duygularını incitmekten korkuyorsa, o zaman işe el atmak iyi bir fikir olabilir. Ancak bunu olaysız bir şekilde yapmaya çalışın. Rahat olun ve ona sohbet edip edemeyeceğinizi sorun. Sonra bu durumun size nasıl hissettirdiğini açıklayın ve araya mesafe koyması için ikna etmeye çalışın.



İlişkinizi yeniden gözden geçirin

Gerekli bütün adımları tamamladınız, ancak yine de eski sevgili krizini aşamıyorsanız ilişkinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. İlişkiye üçüncü bir kişinin dahil olması, sizin açınızdan pek kabul edilir bir şey olmayabilir. Belki de bu düşüncenizi belirtmek, partnerinizi seçim yapmaya iterek, gerçekleri görmenizi sağlayabilir.