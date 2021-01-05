Paradan Tasarruf Etmek İçin Bütçeye Uygun Cilt ve Saç Bakımı İpuçları

Hindistan cevizi yağını bakımınızdan eksik etmeyin

Hindistan cevizi yağı, uygun fiyatlı en iyi bakım ipuçlarında biridir. Hindistan cevizi yağı pek çok şey için mucize bir üründür. Her gün cildinizi nemlendirmek, makyajınızı çıkarmak, saçlarınız için maske yapmak için bu yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı kesinlikle her kadının güzellik rutininin bir parçası olmalı.

Pamuk topları kullanın

Makyaj çıkarma mendilleri biraz maliyetli olduğundan bu işlem için pamuk toplarını kullanabilirsiniz. Pamuk toplarıyla ojelerinizi silebilir, makyajınızı temizleyebilir hatta oje sürerken parmaklarınızın arasına koyabilirsiniz.

Doğal sabunlar tercih edin

Banyoda kokulu duş jellerini sevmeyen kadın yoktur. Çok uzun süre kullanılmadığından dolayı duş jellerini seçmek yerine enfes kokulu doğal sabunları kullanabilirsiniz. Hem duş jellerinin içerisinde bulunan kimyasallardan kurtulmuş olur, hem de daha az para harcamış olursunuz.

Elma sirkesi kullanın

Saçınız parlak değil ve kepeklerle doluysa elma sirkesi imdadınıza yetişecek. Hemen her evde bulunan elma sirkesi saç derisindeki kepeği birkaç kullanımdan sonra giderecek ve eski parlaklığını kazandıracak. Tek yapmanız gereken ise yarım bardak elma sirkesini 1 bardak su ile karıştırıp şampuanlamadan önce saçınıza dökmek. Aynı işlemi yapan pahalı ürünleri kullanmak yerine elma sirkesi uygun bir tercih olacaktır.

Gül suyu harika bir tonik

Cilt için sayısız faydası olan gül suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Zaten piyasadaki çoğu toniğin içerisinde de bulunan gül suyu her cilt tipi için de uygun. Cildinizdeki renk eşitsizliğini giderdiği gibi, nemlendirmeye de yardımcı olur.

Fazlalıklardan kurtulun

Güzellik bütçenizi düşürmek için ekstralardan kurtulun. Birden fazla göz kremi, sayısız ruj ve far paleti yerine ihtiyacınız olan kadarını alın. Fazlalıklardan kurtulmak biraz zor olabilir ama bunlara gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. İhtiyaç fazlası ürünlerden kurtulduktan sonra gerçekten de gerek olmadığını fark edeceksiniz.

Saçlarınız kendi kurusun

Elbette saçlarınızı kurutmak pahalıya mal olmaz ancak beraberinde pek çok ürünü kullanmanızı gerektirebilir. Elektriklenmesini önleyecek krem, kırıklarını giderecek krem derken küçük de olsa pek çok ürün yine elinizin altında olur. Bunun yerine doğal olarak kurumasını deneyin. Bu aynı zamanda size zaman da kazandıracak.

Bu saç ve cilt bakım ipuçlarına daha da fazlası eklenebilir. Hepsini bir anda uygulamak elbette zor olacak. Bu sebeple yavaş yavaş birkaçını deneyip, faydasını görerek işe başlayabilirsiniz.