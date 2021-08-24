Ocak Hangi Burç? Ocak Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astrolojide bulunan burçların yorumları ve özellikleri pek çok kişi açısından sürekli şekilde takip edilmektedir. Her insana ve doğduğu güne ait burcu bulunmaktadır. Bu burçlar ise; bireyin özellikleri hakkında birden fazla bilgi vermektedir.

Ocak Hangi Burç?

Ocak ayında doğan kişiler, iki değişik burca sahiptirler. 1 ve 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burcu Oğlak'tır. 21 ile 31 Ocak günü doğan kişilerin burcu; Kova burcudur. Oğlak burcu olan kişiler; 22 Aralık ve 20 Ocak arasında doğanlardır. Kova burcu olan kişiler ise; 21 Ocak ve 19 Şubat tarihinde doğanlardır. Bununla beraber Ocak ayında Kova veya Oğlak burcuna ait olabilmektedirler. Ocak ayının ilk yirmi günü içerisinde doğulmuş olması durumunda, Oğlak burcuna mensup olunur. Daha sonraki tarihlerde doğulmuşsa Kova burcuna mensup olunur.

Ocak Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri

Ocak ayında doğan kişilerin Oğlak veya Kova burcu fark etmeksizin, kadın olan bireylerin genel özellikleri incelendiği zaman; soğuk görünümlerinin ardında her zaman daha şehvetli bir yapının olduğunu, sadakatli yapısının olduğu belirtilmektedir. Bu kişiler; her zaman genç kalan bir görünüme sahip oldukları söylenir. Erkeklerde ise; erdemli, güvenilir, aklı başında, sadakatli, ciddi görünüşlü ancak iyi sırdaşlık yapan, kariyerinde istikrarlı olan bir kişi olarak tanımlanmaktadır.

Kova burcu; hava grubunda yer almaktadır. Kova burcunun yönetici gezegeni; Uranüs ve Satürn'dür. Kova burcu bireylerinin; pozitif, olumlu ve sabit enerjileri bulunur. Yeşim taşı, pazar günü, dört rakamı, alüminyum metali gibi hususlar, Kova burçlarının şanslı unsurlarıdır. Kova burçları; Aslan burcunu karşıt burç şeklinde kabul etmektedirler.

Oğlak burcuna sahip olan kişiler ise; toprak kategorisinde yer almaktadır. 12 burç içerisinde ilk sırada yer alan Oğlak burcunun yönetici olan gezegeni Satürn şeklindedir. Sekiz sayısı ve cumartesi günü Oğlakların şanslı günü ve rakamıdır. Oğlak burcu bireyleri kahve tonları ve kurşuni renkleri sevmekle beraber lal, kehribar gibi uğurlu taşları kullanmalıdırlar.

Kova ve Oğlak burcu bireylerinin özellikleri, bu şekilde belirtilebilir. Bununla beraber Ocak ayında doğanlar iki ayrı burca sahiptir. Bu yüzden Ocak ayında doğanların, bu hususlara dikkat etmesi gerekir.