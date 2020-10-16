Numarasını Aldıktan Sonra Ona Yollayabileceğiniz 17 İlk Mesaj Önerisi

1- Bu mesajla birlikte “en az 24 saat” kuralını yıktığımı biliyorum, ama sizinle konuşmak için daha fazla bekleyemedim.



Neden daha fazla beklemek yerine samimi bir mesaj yollamayasınız ki?



2- Bu numarayı kaydedin lütfen. Şu ana kadar elde ettiğiniz en önemlilerden biri olabilir.



Bu metin sayesinde, konu konuyu açar ve flörtleşmeye başlayabilirsiniz.

3- Sadece selam vermek istedim. Böylelikle artık benim de sizde numaram var.



Bu kısa ve tatlı mesaj, konuya son derece uygun bir metin olmakla birlikte, rahat görünmenizi sağlar.



4- Yanımda siz yokken nasıl mutlu olabilirim ki?



Bu, ona merhaba demenin güzel bir yoludur. Ayrıca karşı tarafın yeni bir konuşma başlatmasına da yardımcı olur, çünkü nerede olduğunuzu merak edecektir.



5- Bu numara bana nereden geldi acaba?



Akıl oyunlarını seviyorsanız, ona bu soruyu sorarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.



6- Bugünkü sohbetimizden keyif aldığımızı söyleyebilirim. Eğer siz de aynı şeyi düşünüyorsanız, bu hafta sonu bir şeyler yapmaya ne dersiniz?

Size numarasını verdiyse, ilk buluşmanız olumlu geçti demektir. Bu yüzden, iyi bir açılış cümlesiyle harikalar yaratabilirsiniz.

7- Bu numarayı sakın silme! Bugün tanıştığınız çekici ve güzel birine ait olabilir.



Bu, ona mesajın kimden geldiğini söylemenin cilveli bir yoludur.

8- Umarım güzel bir gün geçiriyorsundur.



Ona söyleyecekleriniz varsa, iyi olmasını önemsediğinizi belli ederek konuşmaya başlayabilirsiniz.



9. Günlük mesajlaşmaya yakında başlar mıyız?



Bu mesaj, onu güldürmeye yarayacak sevimli bir ifade olabilir.



10- Sonunda bugün bahsettiğin filmi izleyebildim.



Uzun bir sohbete başlamak istiyorsanız, gün içinde bahsi geçen konuları değerlendirebilir, akıllıca bir sohbete adım atabilirsiniz.



11- Gitmene üzüldüm! Birbirimizi daha tanımak için fazla vakit geçiremedik.



Flört etme konusunda cesursanız, duygularınızı bu şekilde ifade edebilirsiniz.



12- Bu son derece önemli soruyu sormayı unuttum: Harry Potter sever misin?



Konuşmayı aşırı ciddiye almadan, eğlenceli tutmak en iyisidir. Böylece enerjinizin farkına varabilir.



13- Dudakların harika görünüyordu!



Ya büyük oyna ya da hiç adım atma, değil mi?



14- Bugün şirkette çalışırken çok hoş görünüyordun.



Birbirinizi sık sık görüyorsanız, onun gün içinde nasıl göründüğüne dair sıcak bir metin yollayarak enerjiyi artırabilirsiniz.



15- Son Tweet’ine çok güldüm.



Sosyal medya sizi kurtarabilir! Bunu bir konuşma başlatmada kolaylıkla kullanabilirsiniz.



16- Dün izlediğimiz filmin hala etkisindeyim.



Birlikte geçirdiğiniz zamana gönderme yaparak, olumlu bir görüşmeyi garantileyebilirsiniz.



17- Bugün seni görmek bana iyi geldi. Sence de daha sık görüşmemiz güzel olmaz mı?



Çoğu zaman çekinsek de ilk adımı atmanın yanlış bir tarafı yoktur. Ona sahip olmak istiyorsanız, kesinlikle peşinden gitmelisiniz.

