Nioli (Niaouli) Uçucu Yağı Nedir? Nioli Yağının Faydaları Nelerdir?

Melaleuca quinquenervia ağacı başlıca Madagaskar’da olmak üzere Avusturalya, Papua Yeni Gine, Amerika gibi çeşitli bölgelerde de görülmektedir. Myrtaceae ailesinden olan Melaleuca quinquenervia ağacının boyu 20 metreye kadar büyümektedir. Yeşil ince uzun yaprakları vardır. Krem veya beyaz renkli şişe fırçası şeklindeki çiçekleri ilk bahar sonuna doğru açmaya başlar. Daha çok dere yatağı gibi sulak alanlarda yetişen bir ağaçtır.

Yapı olarak sadece Madagascar’da 7 farklı türü olup bunlardan elde edilen nioli yağının da kimyasal içerikleri kısmende olsa değişiklik gösterebilmektedir.

Nioli yağında 20’den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan en sık bulunanları, ağacın yetiştiği bölgeye göre oranları değişmek üzere; 1,8 cineole, viridiflorol, B-caryophyllene, a-terpineol, a-pinene, limonene, linalool, nerolidol, metil eugenol, metil isoeugenol olduğu yapılan çeşitli çalışmalar sonrası belirlenmiştir.

NİOLİ UÇUCU YAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Nioli yağının insanlarda en sık kullanım yerleri;

-Kozmetik ürün üretiminde. Yapısının daha sert olması nedeniyle günümüzde nioli yağının yerine çay ağacı yağı kozmetik ürün eldesinde daha çok tercih edilmektedir. Ancak nioli yağı, değişik odunsu kokusu ile cilt için uyarıcı ve temizleyici, güzel görünüm veren bir özelliğe sahiptir.

-Akne (Sivilce) tedavisinde, ergenlik sivilcelerine nedeniyle oluşan cilt izlerinin düzeltilmesi, yanık yara izlerinin düzeltilmesi, açık cilt yaralarının iyileştirilmesinin hızlandırılması amacıyla kullanılabilmektedir.

-Antiseptik olarak.

-Antibakteriyel olarak mesane enfeksiyonunda, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, bronşit tedavisinde.

-Anti-viral olarak, virus enfeksiyonlarına bağlı boğaz ağrsının, burun alkıntısı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Gribin iyileşme süresini kısaltır.

NİOLİ YAĞININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE UYARICI ETKİSİ VAR MIDIR?

Antiseptik, anti-bakteriyel ve anti-viral özellikleri olmasına rağmen bağışıklık sistemi üzerine olan uyarıcı etkisi konusunda net bir bilgi yoktur.

NİOLİ YAĞININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER

-İki damla nioli yağını yüz yıkama suyuna ekle. Yüz cildinin canlanmasına yardımcı olur.

-Oda havası temizlemede, anti-viral, anti bakteriyel, antiseptik amaçla, 300cc (Yaklaşık 1.5 su bardağı) suya 1 tatlı kaşığı nioli yağı eklenir. Odaya zaman zaman sprey olarak sıkılır.

-Sinüzit, üst solunuım yolu enfeksiyonu, bronşitte; 2 damla nioli yağı, 1 damla ökaliptus yağı, 1 damla mersin yağı, yarım litre sıcak suya damlatılır. Buharını havlu altında nefesine çek. Yine, 10 ml (2 tatlı kaşığı) soya yağına, 5 damla nioli yağı, 2 damla ökaliptus yağı, 1 damla mersin yağını ekle. Göğsüne, alnına ve ensene sürüp ovala.

-Sistit (İdrar yolu enfeksiyonu), idrar yanması durumlarında; 1 tatlı kaşığı soya yağına 5 damla nioli yağı ekle. Karın bölgesi ve sırtının alt kısmına günde 4 kez sürüp ovala.

Tıbbı Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl



