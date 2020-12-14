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Kişisel Bakım

Mezoterapi Nedir? Mezoterapinin Faydaları Nelerdir?

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Mezoterapi Nedir? Mezoterapinin Faydaları Nelerdir?
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"Mezoterapi erkek ve kadınlarda saç dökülmesini önlemek için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; mezoterapi ve mezoterapinin faydalarını anlattı. "

Destekleyici bir tedavi olan mezoterapi içerisinde vitaminler, proteinler ve mineraller vardır. Bunlar saç köklerine destek sağlayarak onarım sağlar. Bu işlem lokal anestezi altında yapılmaktadır ve genellikle 8 seans uygulanarak etkinliği görülebilir. Kişinin saç yapısına bağlı olarak sonuç değişiklik gösterebilir. PRP ile benzer görevdedir. PRP daha çok doku onarımı ve büyüme faktörlerini sağlar. Mezoterapide ise vitamin ve mineraller enjekte edilerek o bölgenin kanlanması hızlanır. Bu sayede saç köklerinin daha kalın ve daha gür oluşması sağlanır.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; Mezoterapi nedir ve ne gibi faydaları vardır?Mezoterapi erkek ve kadınlarda saç dökülmesini önlemek için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Destekleyici bir tedavi olan mezoterapi içerisinde vitaminler, proteinler ve mineraller vardır. Bunlar saç köklerine destek sağlayarak onarım sağlar. Bu işlem lokal anestezi altında yapılmaktadır ve genellikle 8 seans uygulanarak etkinliği görülebilir. Kişinin saç yapısına bağlı olarak sonuç değişiklik gösterebilir. PRP ile benzer görevdedir. PRP daha çok doku onarımı ve büyüme faktörlerini sağlar. Mezoterapide ise vitamin ve mineraller enjekte edilerek o bölgenin kanlanması hızlanır. Bu sayede saç köklerinin daha kalın ve daha gür oluşması sağlanır.
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