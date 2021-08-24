Mart Hangi Burç? Mart Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Mart ayında doğan kişiler; Koç ya da Balık burcu şeklinde bilinir. Koç ve Balık burcu özellikleri incelendiği zaman; Balık burcu bireyleri ilişkilerinde daha duygusal, Koç burcu bireyleri ise daha agresif tavırlar içerisindedir. Bu durumda Koç ya da Balık burcu olan kişiler arasında, ilk tanışmada olumsuz davranışlar görülebilir. Bu konunun aşılması, zaman içerisinde gerçekleşecek olup, iki burç arasındaki iletişim için gerekli tek şey, birbirlerini anlamaktan geçer.

Mart Hangi Burç?

Mart ayında doğan bireyler; Koç ya da Balık burcu olabilmektedirler. Mart ayında doğan kişilerin iki farklı burcu bulunur. 1- 20 Mart tarihleri arasında doğan kişiler; balık, 21-31 Mart tarihleri arasında doğan kişiler ise; koç burcudur. Balık burçları; 20 Şubat ile 20 Mart arasında, Koçlar ise 21 Mart ile 20 Nisan arasında doğmaktadırlar. Eğer Mart ayının ilk 20 gününde doğulmuşsa, balık burcu olunacaktır. Mart ayının son 10 günü doğulmuşsa, koç burcu olunacaktır.

Mart Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri

Mart ayında doğan kişiler ya balık ya da koç burcudur. Balık burcu bireylerinin genel özellikleri içerisinde oldukça duygusal oldukları belirtilmektedir. Balık burcu bireylerinden kadın tarafının duyguları oldukça hızlı değişir. Balık erkekleri uyumsuz görünüme sahip olsalar da her türlü vaziyete ayak uydurmaktadırlar. Balık burcu bireylerinin kendilerine özgü çekicilikleri bulunur. Hayalleri ile ön planda olurlar. Balık burcu bireyleri çalıştıkları ortama neşe katmakla beraber ilham olurlar.

Genel şekilde kendilerine çok fazla güvenen Koç burcu bireyleri; kendilerini geliştirmeyi ve beğenilmeyi severler. Koç burcu bireylerinin sosyal yaşamları çok yoğundur. Sosyal bireyler olan koç burcu bireyleri; yanında bulunan insanlara yardımcı olmaktan keyif alırlar. Arkadaşlarının en önemli günlerinde bulunan koç burcu bireyleri vicdanlıdır.

Koç burcu bireylerinin kışkırtılması sonucunda şiddetli yanlarının olduğu söylenebilir. Koç burcu bireylerinin düşüncelerinin sorulması, onların hoşuna gider. İyi eş olurlar. Koç burcu bireyleri, sevgi doludur. Etraflarında bulunan çocuklara değer ve sevgi göstermeyi çok severler. Bununla beraber koç burcu bireyleri, sevilmekten de hoşlanan bir burçtur. Sevmek ve sevilmek koç burcu bireyleri açısından önemlidir.