Makyaj Bazı Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Evde Makyaj Bazı Yerine Kullanılabilecek Doğal Ürünler

Kusursuz bir makyaj için en baştan uygulanması gereken bazı yöntemler vardır. İşte bu uygulamaların başında gelen makyaj bazı, uzun süreli makyajınızın akmadan ya da uçmadan kalmasını sağlayabilir. Peki makyaj bazı nasıl kullanılır, evde doğal makyaj bazı olarak kullanılabilecek yöntemler nelerdir merak ediyorsanız, makyaj bazı ile ilgili detaylar hemen aşağıda…

Makyaj Bazı Nedir?

Özellikle önemli bir davetlerde ya da uzun süre makyajlı kalmanız gereken bir yere giderken makyajdan önce baz kullanarak makyajınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede cildinizin çok yağlı ya da kuru görünmesini de önleme şansı bulabilirsiniz. Makyaj bazı, özellikle de sivilce, siyah nokta, akne, cilt lekesi gibi problemleri olan kişilerin kullanması gereken bir üründür.

Makyaj Bazı Ne İşe Yarar?

Makyaj bazının ciltteki etkisini portakal testi ile de net bir şekilde görebilirsiniz. Portakalın bir tarafına makyaj bazı sürüp bir tarafına sürmeden iki tarafa da fondöten uygulayabilirsiniz. Makyaj bazı uyguladığınız tarafın daha pürüzsüz olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bu sayede de makyaj bazının ne kadar önemli olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.

Makyaj Bazının Yerine Kullanılabilen Doğal Ürünler

Makyaj bazı yerine günlük kullandığınız nemlendiricilerden ya da cilt bakımı serumlarından da yardım alabilirsiniz. Bunun yanında bazı doğal ürünler ve karışımlardan da makyaj bazı olarak yardım alabilirsiniz. Ancak herhangi bir alerjik durum söz konusu olmaması için öncesinde bir dermatoloğa danışmanızı tavsiye ederiz.

Makyaj bazı olarak aloe vera jelini kullanabilirsiniz. Bunun dışında birkaç damla limon suyunu cildinize yedirdikten sonra makyaj yapabilirsiniz. Limon suyu cildinize matlık sağlayacaktır.